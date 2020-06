Subsecretaria Martorell confirmó "perfeccionamiento" del sistema de entrega de permisos temporales

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió dutante esta tarde a la plataforma de Comisaría Virtual y al "perfeccionamiento" que se realizará para evitar que personas que tienen coronavirus o sospecha de la enfermedad accedan a los permisos temporales.

Se trata de un contraste con los datos de Epivigila, y según indicó la autoridad, "todas las bases de datos de las personas que sacan permisos estarán contrastadas con la base de Epivigila, de manera tal que se pueda acreditar que esa persona no debe estar en cuarentena de aislamiento por ser un contacto estrecho, tener un PCR pendiente o estar contagiado con covid".

Asimismo, sostuvo que se busca "asegurar que las personas que estén realizando las labores esenciales, sean de empresas que se encuentran en Servicio de Impuestos Internos".

Por otro lado, habló de las excepciones, como el "caso particular de las personas que tienen Trastorno de Espectro Autista, en ningún caso va a regir la regla de los dos permisos. Ahora el caso de ellos es particular, requieren por motivos de salud poder disponer de ese tiempo, y por lo tanto no se van a ver restringidos para hacerlo", añadió.