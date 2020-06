"Cero aporte": Marcela Cubillos respondió a crítica de Camila Vallejo en Twitter y abrió el debate entre usuarios

Debate en diferentes niveles se ha generado por el proyecto de postnatal de emergencia. Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la diputada, Camila Vllejo, hizo referencia a esta iniciativa y cuestionó los votos en contra.

"Es irrisorio lo del #postnataldeemergencia. Parlamentari@s provida votando en contra de niños y sus madres, el Gobierno queriendo que madres se financien su propio postnatal, al querer incluirlas en la ley de protección al empleo. Ocho meses del estallido,3 de pandemia y aun no aprenden», escribió en su cuenta de Twitter.

Además de algunos usuarios, fue la ex minsitra de Educación, Marcela Cubillos, quien respondió al emplazamiento de la parlamentaria.





"Aparte de las mentiras en este tuit lo que más llama la atención es ese “aún no aprenden” de @camila_vallejo. No sé qué tenemos que aprender de @PCdeChile Yo al menos no les reconozco superioridad moral en nada. 2019 promotores de la violencia, y en crisis Covid cero aporte", replicó.