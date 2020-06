Gobierno reiteró que nunca apostó por "inmunidad de rebaño" y que está demostrado por los hechos 11:42 "Las declaraciones no se pueden borrar, Pero la estrategia que se implementó no avalaba esa estrategia" dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, por los dichos de su antecesor, Jaime Mañalich, quien planteó en abril que "el esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que se contagien las personas".

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo durante la entrega del balance diario de la pandemia de coronavirus, que el gobierno nunca apostó por una "inmunidad de rebaño", y que las medidas adoptadas por el gobierno, como el cierre de fronteras, la suspensión de clases o el establecimiento de aduanas y cordones sanitarias, son incompatibles con dicha estrategia.



Ello, pese a que el exministro Jaime Mañalich, quien sostuvo en abril que "el esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que se contagien las personas", o las palabras de la subsecretaria Paula Daza, quien a mediados de ese mes, planteó que "si hipotéticamente pudiéramos estar un mes en cuarentena, probablemente no nos infectaríamos, pero ¿una vez que se levante? Vamos a seguir todos susceptibles a poder infectarnos y podríamos contagiarnos todos juntos".



Consultado por tales, el ministro de Salud dijo que "las declaraciones no se pueden borrar. Pero la estrategia que se implementó no avalaba esa estrategia de rebaño"



"Si se comunicaron ideas que apuntaban a esa estrategia, no fue la estrategia que el Gobierno siguió. Está desmentido por los hechos" añadió el titular del Minsal.



Paris dijo también que"una estrategia de esa magnutid, esperar que la gente se infecte, no fue la política del gobierno".



El ministro de Salud además aseguró que un estudio liderado por la Universidad del Desarrollo, estipuló que en la población nacional, la inmunidad ante el Covid-19 "sólo el 3% tiene anticuerpos. Eso justifica que esa estrategia tiene que estar dirigida a evitar el contagio".



