Ministro de Hacienda valoró aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia y agradeció "que la lógica de los acuerdos se imponga"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia que fue despachada por la Cámara de Diputados.

El secretario de Estado manifestó que "agradecemos ese esfuerzo, agradecemos que el diálogo vuelva y que la lógica de los acuerdos se imponga, porque la magnitud de esta crisis es de una dimensión que no conocemos en nuestra historia y eso nos obliga a todos a actuar con mucha unidad, a actuar comprometidos pensando en el bien de los chilenos, no pensando en que se trata de agendas de izquierda o de derecha".

"Quiero poner esta aprobación del IFE 2.0 y la masividad de apoyo que tuvo en el contexto del importante acuerdo político que se selló el fin de semana pasado, de lograr un plan para la emergencia que nos permita navegar esta crisis en los próximos 24 meses, no solo en lo sanitario, no solo en los ingresos de emergencia, si no que también pensando en la necesaria recuperación de la economía y del empleo, que al final del día son las fuentes permanentes de los ingresos de las familias chilenas que es lo que debe preocuparnos", expresó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg agradeció "en nombre del Gobierno a los parlamentarios por su apoyo mayoritario al nuevo IFE (...) Como gobierno (este es) un nuevo desafío para poder llegar al máximo de familias posibles, que hoy día tanto necesitan el apoyo para poder enfrentar situaciones complejas en materia sanitaria, pero principalmente por la falta de recursos en cada uno de sus hogares".

"El desafío es grande pero vamos a poder llegar en un par de días más con una cuota distinta en materia de IFE, con mayor cantidad de recursos y a mayor cantidad de gente", cerró.