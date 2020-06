El "pedal acelerador" que matemáticos piden que sea considerado en la lucha contra la pandemia

La cifra total de contagiados por Covid-19 se acerca cada vez más a las 300 mil personas en el país y desde distintos ámbitos han recomendado a las autoridades diferentes opciones para poder enfrentarla. Ahora, desde las matemáticas piden que se tome en cuenta un indicador que mide la velocidad que avanza la epidemia.

Este es el caso de los investigadores Héctor Pastén (UC) y Jorge Castillo (Z Data Lab), quienes instan a que el Gobierno considere mayormente estas cifras para tomar decisiones.

Pero, ¿de qué indicador se habla? Se trata del Re, no la nota musical, sino que del "número de reproducción efectivo" utilizado en los informes de epidemiología, el cual permite analizar la evolución de una pandemia.

"El número de reproducción efectivo o Re, significa en promedio a cuántas personas está contagiando alguien que está enfermo", explica el doctor en Matemáticas, Héctor Pastén, quien además se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Harvard.

"Una manera de pensarlo es que el Re es el pedal acelerador de la epidemia. Cuando uno mira los indicadores que te dan a conocer, te dicen los contagiados en los días, pero no te dice qué te va a pasar en el futuro", plantea.

El especialista explica que hay tres situaciones para entender este fenómeno en palabras simples: la buena, la mala y la fea.

El "bueno" es cuando el promedio es menor que 1, lo que significa que los enfermos van dejando cada vez menos contagiados. "Por ejemplo, si el Re es de 0,5 significa que cada cierto número de días los casos activos se reducirían a la mitad. Continuando así por un tiempo la epidemia se controlaría", dice. El caso "malo" es cuando el Re es mayor a 1, o sea los contagiados van dejando más y más enfermos. "Si el Re es 2 sería terrible, porque significa que cuando alguien sana hay 2 enfermos nuevos tomando su lugar", sostiene.

El caso "feo" es cuando el Re es igual a 1, lo que significaría que en promedio cada enfermo contagia solo a una persona más. "Entonces, cuando se sana queda otro tomando su lugar en el conteo de activos, y la epidemia se estanca", agrega.

Pastén explica que el indicador según los datos recogidos del Re a nivel nacional está cerca del 1 y el 1,1, pero explica que es el momento ideal para controlar los casos y tomar las medidas necesarias.

El matemático detalla que en abril se estaba en el mismo promedio, pero se relajaron las medidas con los anuncios de "nueva normalidad" provocando un nuevo rebrote en mayo.

"Si de verdad queremos controlar los casos hay que hacerlo ahora porque ahora el indicador está cerca del 1. Es como la oportunidad que tuvimos en abril y no se aprovechó", agregó.

El experto de 31 años piensa que se deben tomar cuarentenas más fuertes y sostiene que la idea de la hibernación de Santiago no es más que un confinamiento bien hecho. "En Chile no tenemos cuarentena, tenemos restricción a la gente que no logra justificar de alguna manera la salida. ¿Cómo explicar los tacos en las calles?", dice.

"En Europa ven el indicador Re, no la cantidad de contagios por cada cien mil habitantes, que en realidad no te entrega nada de información útil. Si ves eso lo único que mide es la capacidad de testeo y cuánta gente vive en el país. No quiere decir que la epidemia vaya más lento o más rápido", advirtió.