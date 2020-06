Seleccionado de tenis de mesa cuenta cómo es entrenar en el living de la casa de su polola

En tiempos de coronavirus la creatividad suele aparecer para reacondicionar los espacios de entrenamientos. Es lo que ha hecho Gustavo Gómez, seleccionado nacional de tenis de mesa y quien desde mediados de marzo, como la gran mayoría de los que residen en la Región Metropolitana, se quedó sin lugar donde entrenar debido a las cuarentenas. Apelando a sus contactos, junto a su pareja Claudia Infante, también tenimesista y actualmente preseleccionada, se consiguieron una mesa profesional y la instalaron en el living de la casa de ella, en la comuna de Quinta Normal, para seguir entrenando, lo que detalla a hoyxhoy.

Tuvimos que mover varias cosas, los sillones, la mesa del comedor. La mesa la tenemos fija. Está complicado para andar, pero al final vale la pena porque estar moviéndola a cada rato igual es complicado. Logramos ordenar las cosas para que quedara todo justo, pero se puede.

Estamos hace unas tres semanas, casi un mes con la mesa. Horario fijo no tenemos, pero tratamos de una vez al día al menos hacerlo de manera intensa y de acuerdo al espacio que tenemos. La idea es tratar de hacer lo que usualmente hacemos en el CEO, pero más encima de la mesa por así decirlo. Por ejemplo las recepciones, el saque, golpes en el lugar y cosas que no tengan tantos desplazamientos largos porque no podemos, no alcanzamos.

Yo creo que un metro o un poco más es la distancia, pero como ves tengo que estirar el brazo bien para atrás entonces es súper justo. Y eso que la mesa tratamos de acomodarla lo máximo posible porque igual es grande. Por el otro lado choca con la cocina, que es tipo americana abierta. Igual tiene un espacio de un metro, y cuando tenemos que hacer algún esquema de lado a lado, corremos un poco la mesa para que uno tengo más espacio mientras el otro bloquea.

En las rutinas físicas sí. Por ejemplo, yo tengo la rutina física de mi PF que es del Proddar y la Claudia tiene la rutina de preparación física que es de la selección Usach, porque este año entró a la universidad. Además, tenemos seminarios constantemente con la federación. Nos dan charlas motivacionales, charlas técnicas. En teoría ellos no quieren que entrenemos mucho ni tan fuerte en las casas por el tema del piso.

Sí, el piso donde jugamos profesionalmente es una carpeta más blanda y como acá estamos con cerámica -otros están con cemento o cosas así- es muy duro para las rodillas, y con tanto impacto nos podemos lesionar. Igual la idea es no dejar de entrenar, entonces uno está como entre la espada y la pared de querer jugar y no.

Debido al coronavirus la sucesión de cancelaciones que sufrió Gustavo fue una tras otra. En marzo estaba presupuestado ir a entrenar a Shanghai (China) y después viajar a Corea del Sur para el Mundial que se iba a disputar entre el 22 al 29 de ese mes. Tras la cancelación de China iban a entrenar en Alemania cerca de Múnich, pero con el traslado del virus eso también se canceló al igual que el Mundial, con fecha a confirmar para principios del 2021.

Tras viajar a visitar a su hermana en Iquique justo antes de que se determinaran las primeras cuarentenas en la RM, al volver no pudo reingresar al hotel del Centro de Alto Rendimiento (CAR). "Al final de cuentas preferí quedarme acá en la casa de mi polola porque iba a tener más chances de poder entrenar", dice.

Ahora sus esperanzas están fijadas en septiembre, ya que tanto él como su pareja jugarán las ligas europeas. En España él jugará en la Superdivisión en el Híspalis, mientras ella está a la espera de la definición. En Francia jugará con el Caen TTC gracias al ofrecimiento de un colega mexicano que tiene una agencia de jugadores. En ambos casos deberá viajar e ir jugando de forma alternada.

"Por ejemplo, si juego este fin de semana, el próximo me debería tocar en Francia, o quizás el viernes juego en España y después el domingo tengo que jugar en Francia y los clubes me pagan los pasajes para moverme", explica.

"Lo de España es en la primera división y lo de Francia es Nacional 2, que vendría siendo la cuarta división de allá. Es una buena experiencia para comenzar en ese país porque el nivel allá es mucho mejor que en España. Si lo tomo para darme a conocer está súper bien y además me van a pagar bien. La situación está más controlada en Europa y con precauciones no creo que tenga problemas al viajar".

En febrero el "Open Internacional" de Lima (Perú) fue el único torneo oficial que alcanzó a disputar previo al Covid-19 y donde ganó cinco oros en las categorías en +21 (por edad), individual adulto, en equipos, en dobles, y doble mixto con su pareja. "El primer y último torneo del año", dice.