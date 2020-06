Ex ministro Sebastián Sichel sobre su salida del gabinete: "La política es con llorar y a mí me dio pena"

12:34 "Me sacaba la mugre y lo hice poniendo toda mi pasión", aseveró el actual presidente de Banco Estado.

El ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, conversó con el matinal de Canal 13, Bienvenidos, donde se refirió a su salida del gabinete.

Sichel expresó que "creo que la política es con llorar, y a mí me dio pena. Me sacaba la mugre y lo hice poniendo toda mi pasión".

El actual presidente del Banco Estado, además tuvo palabras para referirse al "frío" saludo que tuvo con Gonzalo Blumel al bajar la escalera de La Moneda cuando dejó su cargo.

"No me di cuenta, quería seguir avanzando. Estaba nervioso, iba bajando pensando muchas cosas: una en llamar a mis esposa para avisarle, estaba medio dudoso, porque no quería ser un padre ausente", contó.

También, Sichel se refirió a a la decisión del presidente Sebastián Piñera de sacarlo de su cargo donde manifestó que "él sentía que debía cumplir una misión más efectiva acá, en la reactivación económica del país. Tiene todo el derecho a creer que tengo una mejor misión acá"