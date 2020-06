Jorge García: “Fue genial la oportunidad de liderar una película y también ir a Chile y poder conectar con mi familia”

Aunque ha hecho su carrera en Hollywood, para Jorge García la mayor oportunidad de su vida vino desde lejos, desde el Chile natal de su papá. Nacido en Estados Unidos, el actor que se hizo conocido como Hurley en “Lost”, por primera vez asume un rol protagónico en “Nadie sabe que estoy aquí”, la primera película chilena de Netflix.

En la cinta, que marca el debut en la dirección del chileno Gaspar Antillo, García es Memo, un silencioso joven que vive junto a su tío -interpretado por Luis Gnecco- en una isla al sur de Chile, donde nadie conoce su pasado como estrella infantil de la música.

Desde Estados Unidos, el actor contó a hoyxhoy cómo fue grabar una película hablada completamente en español y cómo ve el fenómeno “Lost” a 15 años del debut de la serie que lo empezó todo.

Me mandaron el guion y me gustó mucho. Me gustó ser el protagonista y que íbamos a filmar en Chile, eso era muy atractivo para mí. Era genial por la oportunidad de liderar una película y también ir a Chile y estando allá poder conectar con mi familia de ese lado. Así que estaba muy emocionado de ser parte.

No sé si es raro, pero sí es loco que aquí es donde surgió la oportunidad. Y el hecho de que yo tengo una conexión con Chile lo hizo aún más especial. En ese sentido estaba feliz de que funcionara.

De niño hubo algunas veces en que vinieron mis primos de visita a Estados Unidos o que nosotros fuimos a Chile, así que escuchar a chilenos hablar de nuevo me trajo muchos recuerdos. Me sentí bastante bien actuando en español, definitivamente me fui sintiendo más cómodo en la medida que avanzamos, me pude relajar más y mientras más me relajé más chileno soné quizás. Pero hay ciertas cosas que me salieron como alguien que aprendió español en el colegio. Por suerte Memo es un personaje que dice mucho con pocas palabras y usé eso a mi beneficio.

“Nadie sabe que estoy aquí” es la historia de un niño cantante que, tras ser golpeado por la vida, decide esconderse del mundo. Y aunque García ha pasado gran parte de su vida frente a las cámaras, dice que no se siente tan lejano a Memo. “En realidad yo sí soy más una persona callada, especialmente entre extraños o en el mundo exterior”, confiesa el actor, que en la película canta el tema principal.

Filmada en Chile en 2018 y producida por Juan de Dios y Pablo Larraín, la cinta ganó el premio a mejor director en la sección Nuevas Narrativas del Festival de Cine de Tribeca donde, según cuenta García, se suponía que se reencontraría con el elenco y con el director para festejar el estreno. Pero el certamen, que era en mayo, fue pospuesto por la pandemia y con ello también los planes del equipo.

Fantástico, vi a Luis Gnecco en “Neruda” y cuando supe que él iba a ser mi tío estuve muy emocionado de conocerlo y poder trabajar con él, porque creo que es genial. Goic también fantástico, los dos son tipos geniales y muy agradables y es muy entretenido trabajar con ellos. Y son cercanos entre ellos, puedes ver que tienen una relación de trabajo larga. Definitivamente se sintió como que todos los actores en Chile son un grupo muy unido y todos se conocen y tienen una familiaridad muy fuerte. Todos fueron muy amables conmigo y me hicieron sentir muy bienvenido a ser parte del equipo de alguna manera.

Supongo que es un lado que me gusta explorar a veces, no le dedico mucho tiempo a cantar pero es un aspecto del personaje que definitivamente quería mostrar.

Cambió mi vida completamente, todavía me encuentro con gente que recién está viendo “Lost” y descubriéndola. Es curioso, porque no hace tanto tiempo fue el aniversario de los diez años del final de “Lost” y eso le dio alguna atención, mucha gente la vio por esa fecha y aún hay gente que la ve, todavía se queda, aún es parte importante de mi vida, definitivamente.