Gobierno anunció listado de bienes esenciales y promete mayor fiscalización a empresas que cambian giro

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirieron esta jornada a la fiscalización a empresas que solicitan salvoconductos con giros que no les corresponden, para que sus trabajadores asistan a cumplir funciones presenciales.

Martorell informó que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, dará a conocer una serie de "bienes esenciales", de manera de establecer qué es lo que puede ser entregado mediante sistemas de reparto.

La subsecretaria dijo además que el listado será validado por la autoridad sanitaria, y estará disponible a la brevedad.

La ministra del Trabajo, en tanto, indicó que "no puede ser que mañosamente yo modifique mi giro para estar haciendo algo que no corresponde. Y ese es un primer llamado a la responsabilidad de las empresas. No puede ser que se estén dando casos como el que conocimos ayer".

Zaldívar dijo que habrá apoyo por parte de la Dirección del Trabajo para la fiscalización y seguimiento de las denuncias.