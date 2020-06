Ministro de Salud y 'muy leve mejoría': "No estoy hablando de volver a nada"

Paris añadió que "no hay nada qe nos indique que estamos derrotando el virus, pero al decir que tenemos algunas condiciones de mejoría, queremos demostrar que se puede, que hay zonas que están dando el ejemplo de que se puede disminuir la pandemia".

Consultado sobre si la "leve mejoría" no será una frase contraproducente, como cuando las autoridades hablaron de una "nueva normalidad", el ministro dijo que "he tratado de ser o más prudente, por eso he dicho 'muy leve mejoría'. Las buenas noticias también deben transmitirse, no estoy hablando de volver a nada".