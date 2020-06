Daniela Castillo contó su angustia durante la cuarentena: "la distancia es difícil"

13:43 La cantante fue invitada de manera remota al programa "Sigamos de Largo" donde relató lo difícil que ha sido no poder ver a sus padres.

La cantante Daniela Castillo fue la invitada al programa "Sigamos de Largo" de Canal 13 donde se refirió a sus padres y lo difícil que ha sido para ella no poder verlos debido a la pandemia por Covid-19.

La ex participante de "Rojo Fama Contra Fama" expresó que “ha sido complejo, porque en una primera instancia yo estaba muy feliz porque los íbamos a traer a Santiago, ellos viven cerca de Curacaví, y por fin los iba a tener mucho más cerca. Pero la contingencia no nos lo permitió, porque era muy riesgoso por el cambio de casa… y nada, se quedaron allá”.

“La distancia es difícil, sabes que en el fondo puede ser un riesgo para ellos. En mi caso yo he estado en cuarentena total pero mi marido no, le toca ir a trabajar todos los días y él hace que yo sea un riesgo para ellos”, añadió.

Luego de finalizar su palabras, la conductora Maly Jorquiera le dio una sorprensa que era un mensaje de su hermano y su padre.

“Hija mía, mi Daniela musical del canto, mi Daniela teatral, mi Daniela televisiva. Tres mundos. Siempre fue en esa condición. Siempre tuvo la habilidad de ser artista. Es una gran, gran mujer, es una hija única que Dios nos ha dado”, expresó el papá de Daniela Castillo.

“Gracias Daniela por tu cariño. Gracias Daniela por darnos la alegría desde que llegaste como hija nuestra a nuestro hogar. Felicidades, un abrazo y un besito", agregó.

Por su parte, la cantante se emocionó mucho con el mensaje y manifestó que “cualquier complicación con ellos por el tema de salud para uno es súper complicado, angustia mucho. Yo me cuido por ellos, el único gesto que puedo darles de generosidad hoy es cuidarme para que no les pase nada. Para en este momento no faltarles, porque las cosas a distancia se intensifican. Ellos están en una edad que son de mucho riesgo”