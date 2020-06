Desbordes por discusión de retiro del 10% de las AFP: "Me asusta la desconexión con la realidad de un sector de la élite"

10:33 "Ojalá no tocáramos los fondos de pensiones, pero la única manera realista que hay hoy día para enfrentar el hambre para hoy es esa, no encuentro otra", aseguró.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se referió a la polémica que ha generado el planteamiento de retirar el 10% del fondo de las AFP, con el fin de que las familias puedan enfrentar la pandemia.

"Cuando rasgan vestiduras ayer porque planteo externalizar el tema del 10% (de los fondos de pensiones), y al mismo tiempo me dicen que no pueden los trabajadores tocar sus propios ahorros, y en este otro caso, le estamos diciendo usen sus ahorros ( a los madres y padres), porque no hay más plata fiscal, la verdad es que no logro entender por qué en un caso si y en otro no", sostuvo a Radio ADN.

Y en esta línea, aseguró que "a mí me asusta la desconexión con la realidad de un sector de la élite que no logra ver lo que está pasando con importante sectores de la clase media a los que no les va a llegar el IFE".

"hay una desconexión de un sector de la élite con lo que pasa en la calle, con una realidad", dijo, aclarando que "yo no estoy pidiendo cambiar o meterle mano al acuerdo, ni tensionar el acuerdo y la única manera encuentro sobre la mesa, que no me gusta, porque ojalá no tocáramos los fondos de pensiones, pero la única manera realista que hay hoy día para enfrentar el hambre para hoy es esa, no encuentro otra".