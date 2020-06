Nelson Mauri se reinventó y realiza deliverys durante la pandemia

10:33 "Tenemos mucho alcohol gel y cosas para desinfectar los pedidos, no podemos abrir nada para chequear que esté todo en orden", contó.

El ex participante del programa de Baile de Canal 13, Nelson Mauricio Pacheco, se tuvo que reinventar tras el fin del estelar por lo que se encuentra trabajando para una aplicación de deliverys conocida como "Uber Eats".

El bailarín contó que “la cuenta la tiene mi novio, se dio esta posibilidad de trabajar. Yo tengo mi camioneta parada y es una forma de hacer luquitas en esta situación, porque la verdad es que no hay bolsillo que aguante esta pandemia”.

“Primero fue el cuento del estallido social. Yo llegué de Estados Unidos el 16 de octubre, no me fui a la quiebra pero me costó mucho sacar adelante mi negocio, vender mi mercadería, quedé encalillado con unas tarjetas de crédito y después el coronavirus vino como a rematar todo”, relató Pacheco.

Al referirse de nuevo trabajo como repartidor señaló que "mi único ingreso es mi camioneta. Menos mal es petrolera y gasta poco. Se dio esta oportunidad y este par de días lo hemos hecho súper bien. No es tan difícil tampoco".

Además, contó las medidas sanitarias que toma. "Tenemos mucho alcohol gel y cosas para desinfectar los pedidos, no podemos abrir nada para chequear que esté todo en orden", manifestó.

También, agregó que "igual somos gente joven y entendemos el tema de la pandemia y que hay que estar en la casa, pero el bolsillo no da, hay que pagar arriendo y hartas cosas. La plata no da, no dura para siempre y se acaba"

"En el fondo la pandemia está sirviendo para descubrirse en cosas que uno, de repente, piensa que no haría. He aprendido muchas cosas que antes no hacía, como cocinar o estar más tiempo en la casa", cerró Nelson Mauri.