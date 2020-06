Director de la PDI por caso Berkhoff: “Era una droga que iba a la zona sur y que él sea activista de la causa me parece preocupante”

“Hay que hacer un llamado a la comunidad, que sea responsable. La policía necesita de colaboración de la ciudadanía en las medidas sanitarias. Es inconcebible que la gente siga haciendo fiestas, que siga saliendo, inventando cosas para estar en la calle”, señaló el director nacional de la PDI, Héctor Espinoza.

“Para que sepan: en este periodo hemos detenido a más de 8 mil personas, 35% vinculados a infracción sanitaria, 82 homicidios aclarados, más de 100 mil controles por Covid, 50 investigaciones criminales por productos falsificados o delitos relacionados con la pandemia. Hay miles detectives en la RM, hemos incautado más de 7 toneladas de drogas de las más comunes, recuperado 400 armas, desarticulado 150 bandas criminales. Nosotros seguimos trabajando y logramos aclarar el robo del siglo, monto superior a los 15 millones de dólares, estamos trabajando 100% no dejamos de hacer pega”, señaló en Radio Universo.

Consultado por la seguidilla de atentados que se han registrado en La Araucanía en la última semana, dijo que “hay una tremenda preocupación del director que le habla, tenemos todas las investigaciones, pero hay un caso donde a nosotros nos avisaron 12 horas después de ocurrido el hecho”. Esto en alusión al retraso con que Carabineros informó al Ministerio Público del atentado a una antena telefónica en Quidico ocurrido la noche del lunes pasado.

“Somos policías que investigan y esto se hace después que se comenten delitos. No tenemos un rol preventivo (…) espero que eso no vuelva a ocurrir, yo no tengo la explicación, pero esas cosas no debieran ocurrir”, agregó sobre el punto.

Ante las críticas de los empresarios y camioneros de la zona a la labor de la fiscalía y las policías, dijo que “es legítimo que ellos tengan esa percepción. Cuando uno va allá ve que hay preocupación, pero insisto… aquí lo que hay, nosotros nos demoramos a veces mucho, en el caso Luchsinger Mackay fueron 3 años en detener y después del trabajo para dejar sin efecto las pruebas, brutal, nunca había visto algo así, porque lamentablemente hay personas que a veces no asumen su responsabilidad y quieren solamente ponerse en una postura que no es lo que la inmensa mayoría quiere”.

“Cuando se comete un delito los responsables deben ser detenidos. Entiendo que tengan demandas legítimas, pero no pueden usar la violencia para obtener lo que ellos quieren y en eso falta más comunicación y llegar a un acuerdo para terminar con esto, son más de 20 años con una situación así. Nosotros estamos disponibles para investigar, pero tampoco podemos trasladar toda nuestra capacidad a una región porque hay delitos en todo el país”, puntualizó, pero advirtió que en política “no me voy a meter porque soy director de la policía”.

“Mi impresión es personal. Es una situación preocupante pero no solo para el Gobierno y las policías, debería ser preocupante para todos los sectores de la sociedad y yo a veces veo que no es así”, agregó.

El director nacional señaló que “en lo que pasó el 18 de octubre también hay una deuda de sectores del país que no condenaron con firmeza la violencia. Usted sabe que eso es país y después los culpables son la prensa, las policías que no actuaron, el Gobierno que esto hizo o dejó de hacer, pero al final los responsables son las personas que cometieron delitos y nadie los condenó, es como si fuera legítimo. Entiendo que estamos en estado de derecho, que hay libertad de expresión, pero lo otro es la violencia extrema con la cual salen a calles a disminuir todo”.

“Mucha gente no fue lo suficientemente dura con condenar esto. Piense usted que hubo un homenaje en el ex Congreso, la sede de la democracia, y se invitó a la primera línea. Entraron encapuchados. Yo he entrado varias veces al Congreso y nos identifican a todos, a mí y a mi escolta y me pareció raro que esta gente haya podido entrar al Congreso encapuchada y se le rinda homenaje, para mí son criminales de la primera línea, ellos nos atacaban, tenemos funcionarios graves, tengo una funcionaria baleada y rendir homenaje a eso me parece grave, y no sé en qué cabeza cabe rendir un homenaje de esa naturaleza”.

Consultado por la detención de Emilio Berkhoff en un operativo de drogas y si esto podría indicar que hay una instrumentalización de la causa mapuche de parte de delincuentes comunes, Espinoza señaló que: “Como policía nunca descartamos nada, hay una investigación de una organización criminal que trasladaba más de 800 kilos de droga, usted comprenderá que un traslado tan grande no se hace de un día para otro. Hay una investigación de más de 6 meses y la persona que ud. menciona (Berkhoff) era activo participante, conduciendo un vehículo que había transportado droga, llevaba munición también. Me parece grave porque era una droga que iba a la zona sur y que él sea activista de la causa me parece preocupante”.

“Entiendo y comprendo que hay demandas legítimas pero otra cosa es instrumentalizar esto y hacerlo y usarlo -por ejemplo- para el robo de madera. No veo que sea una reivindicación el robo de madera a destajo como lo hacen allá y siempre se ha hablado también del tráfico de drogas, hemos sacado plantaciones de droga en La Araucanía. Aquí hay una investigación en curso, abierta, dieron 6 meses, están todos detenidos en prisión preventiva, conversé con la fiscal y está conforme con investigación hay una investigación acuciosa, esperemos resultados de lo que pasará”, señaló.