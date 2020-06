Ministro de Salud y consumo de alcohol durante la pandemia: "Llamamos a la moderación"

12:20 Enrique Paris abordó las cifras que muestran un aumento del consumo duarante las cuarentenas y dijo que no es materia de su competencia el tema de la venta y que una eventual restricción, o exclusión como producto esencial, no está en evaluación.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la preocupación existente por el aumento en el consumo de alcohol durante la cuarentena y respondió ante las dudas de si debiera considerarse un bien esencial o no.

“Evidentemente que es un problema mundial, desgraciadamente es un problema”, sostuvo el ministro, por lo que llamó a una conducta responsable, a la moderación y el autocontrol en la materia a toda la población.

“Estamos preocupados por el tema y llamamos obviamente a la moderación de la población”, reiteró.

Sin embargo, sobre las voces que llaman a excluir el alcohol como bien esencial, explicó que ese punto no está en evaluación “y no me corresponde a mí responder sobre ventas, porque nosotros estamos hablando desde el puno de vista de la salud de las personas”.

Cabe recordar que el psicólogo Carlos Vöhringer, director de Protección Integral y Apoyo Terapéutico del Hogar de Cristo, mostró su preocupación por el aumento en el consumo de alcohol durante la cuarentena, haciendo un llamado al Gobierno para que se excluya este producto de los bienes esenciales.

Vöhringer afirmó a La Tercera que tras las medidas de confinamiento se han profundizado “los problemas de salud mental por estrés y ha habido una tendencia en la población adulta a consumir alcohol en este periodo".

“Hoy está en tela de juicio el Ministerio de Economía a propósito de cuáles son los bienes esenciales para comprar. Es cosa de ver los delivery cómo están proveyendo alcohol. Antes de las cuarentenas, había filas afuera de las botillerías”, agregó.

Por lo mismo, el especialista hizo un llamado a “que el Ministerio excluya el alcohol de los bienes esenciales o al menos que se regule de una manera distinta. Hoy nadie está chequeando si el que pidió alcohol es mayor o menor de edad".