CNC rechazó propuesta de excluir el alcohol de los bienes esenciales: "Es muy discutible"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, conversó con Radio Universo donde rechazó la idea que propusó Hogar de Cristto de declarar el alcohol como producto no esencial durante la pandemia.

Melero manifestó que "este es un tema de la libertad de las personas, es muy discutible. Es como alguna autoridad sanitaria que en un momento de los cordones sanitarios impedían el paso de los cigarrillos porque decían que eso afectaban a sus pulmones y lo relacionaban con el Covid".

"Es la libertad de las personas, se puede recomendar, educar a las personas, por la vía de la educación, del razonamiento. Lo que no me gusta como ciudadano y dirigente gremial son las imposiciones autoritarias, 'usted, no puede tomar, no puede fumar, no puede esto, no puede lo otro'. Eso me violenta realmente", expresó.

Además, se refirió a las decisiones que ha tomado el Gobierno sobre "lo esencial y no" a la hora de regular el comercio.

Melero aseguró que "tenemos algunas autoridades que pierden el foco y que empiezan a poner regulaciones donde no deben ponerse arbitrariamente en eso de qué es esencial y qué no lo es. Estamos hablando de las personas que está encerradas en sus casas, que cumplen la cuarentena y encima la autoridad me viene a decir a mí, que llevo tres meses encerrado, qué es esencial y qué no es esencial para mí. Puede que al comienzo de la cuarentena de pan sólo haya vivido el hombre, pero hoy día ya no sólo vivo de pan, tengo un montón de otras necesidades esenciales porque estoy encerrado en mi casa".

Hay un comercio que ha cerrado sus puertas voluntariamente. Estamos hablando de despachos domiciliarios, del delivery y ahí la autoridad quiere cargarle la mata al comercio formal que hace despacho por delivery y a los ciudadanos que cumplen las cuarentenas, en circunstancias que está lleno en el mercado de operadores ilícitos que la autoridad, el Ministerio del Interior que es él que se anda metiendo en la vida de las personas, no hace su pega... no cumple con su deber de fiscalizar la informalidad", cerró el líder gremial.