Martorell informó que guardias de supermercados y otros comercios podrán exigir permisos temporales a clientes

No obstante, la autoridad aclaró que los guardias no podrán solicitar el carnet de identidad de las personas.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informó que el OS10 de Carabineros estableció una nueva normativa que le permitirá a los guardias de supermercados y también de otro tipo de comercios, solicitar a sus clientes la presentación de su permiso temporal.

"El OS10 de Carabineros ha establecido una normativa que exige que todos los guardias que tienen el curso OS10, sean de supermercados, bancos u otras instituciones puedan pedir o deban pedir el permiso de compras o el permiso temporal que se esté utilizando para entrar a dicha institución", dijo.

Asimismo, la autoridad, señaló que "creemos que esta es una muy buena noticia, porque hoy necesitamos entre todos poner de nuestra parte y colaborar para que la menor cantidad de personas se desplacen”, dijo.

No obstante, aclaró que los guardias no podrán solicitar el carnet de identidad de las personas. "Se pedirá solo el permiso entregado por la comisaría virtual para ir a comprar, no así la cédula nacional de identidad. (...)En caso de que un cliente no quiera mostrarlo, los guardias de seguridad podrán llamar a Carabineros para que puedan hacer el control preventivo de identidad”, dijo.

Y en esta misma línea, sostuvo que "no están habilitados para retener. Sí para llamar inmediatamente a Carabineros, a la PDI y para no dejar ingresar al local por no tener el permiso".