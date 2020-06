Álvaro Morales dejó la televisión para potenciar su emprendimiento de pizzas

El actor Álvaro Morales hace algo más de un año y medio que tomó la decisión de salirse de la TV. “Lo hice porque veía que la industria televisiva venía en declive y porque a los 50 años, en la primera mitad del segundo tiempo de mi vida, quise dar vuelta mi existencia”, dijo a Las últimas Noticias.

Un emprendimiento de eventos fue su primera idea, lo que se vio complicado con el estallido social y, luego, la pandemia.

“Estoy contento porque estoy trabajando. Al principio el comportamiento de la gente fue un poco errático, producto de los negocios que han tenido que cerrar y por efecto de la pandemia misma”, comentó.

Respecto a las pizzas, señaló que las hace el mismo, ya que no tiene cómo delegar aspectos de su negocio. En esta misma línea expresó: “Yo no soy chef, soy un cocinero entusiasta, he tomado muchos cursos y me encanta lo que hago“.

Por último reveló algunos de sus planes cuando acabe la pandemia, adelantando que abandonar la capital es una de las opciones: “Irme a vivir fuera de Santiago en algún momento con un oficio que me apasiona mucho como es la cocina. Tiré los dados para probar cómo me iba. Mi hija Julieta está grande y es cineasta. Yo puedo correr riesgos económicos. He reducido mis gastos. Vivo con más austeridad y me gusta“.