Liceo 7 de Providencia será mixto el 2021 con la llegada de más de 100 estudiantes

13:00 En 2019 el Ministerio de Educación no aprobó el cambio de género del Liceo por no tener, en ese momento, baños y camarines para hombres.

El inicio del año escolar 2021 en el Liceo 7 de Providencia será histórico, ya que por primera vez en casi 80 años de vida, alumnos ingresarán a estudiar al emblemático establecimiento, ubicado en la calle Monseñor Sótero Sanz, confirmó la municipalidad.

El cambio de monogénero a mixto surge a petición del Consejo Escolar del Liceo 7, organismo que agrupa a estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, Dirección y sostenedor del liceo. El Consejo, en una votación realizada en abril del año pasado, determinó transformar al emblemático establecimiento de mujeres, en un liceo mixto.

Lamentablemente, el 2019 el Ministerio de Educación no aprobó el cambio de género del Liceo por no tener – en esa fecha- baños y camarines para hombres, por lo que éste 2020, y luego de realizar dichas mejoras durante el verano, las autoridades gubernamentales dieron la autorización para pasar de un establecimiento monogénero a mixto.

Junto con las obras necesarias para la llegada de los alumnos, en el Liceo 7 se realizaron una serie mejoras, destacando una pasarela en altura, la cual permitirá un acceso más expedito a los estudiantes con movilidad reducida al casino. Las obras, en general, tuvieron un costo estimado de 333 millones de pesos.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, valoró la aprobación del cambio de género en el emblemático establecimiento, y aseguró que “estamos cumpliendo con un anhelo de la comunidad escolar del Liceo y estamos felices de que se haga realidad. Soy una ferviente defensora de la educación mixta y en el hecho de avanzar en una educación mixta por los beneficios que ésta tiene para la comunidad escolar; pero esto no se trata de lo que a mí me parece, sino de lo que la comunidad prefiere. Este cambio no ha sido una imposición, sino algo que la propia comunidad educativa ha querido”.

Con respecto al número de alumnos hombres que ingresarán al Liceo, se espera que sean más de 100 estudiantes, todos para 7° año básico, quienes estarán distribuidos entre los 5 cursos en ese nivel.

Debido al ingreso de varones al Liceo, el emblemático establecimiento realizó otro cambio histórico: la modificación de su tradicional nombre. Ahora, oficialmente se llama, “Liceo N°7 de Providencia, Luisa Saavedra”.

El Liceo 7 será el tercer establecimiento de Providencia que se transformará en mixto, luego que el Liceo Bicentenario Arturo Alessandri el 2018, y el Liceo José Victorino Lastarria el 2019, realizaran el mismo proceso.