Claudio Palma, relator del CDF: "Tengo una mirada apocalíptica porque el negocio es mostrar y vender dándole la espalda al rol social"

Sin el Torneo Nacional desde mediados de marzo, Claudio Palma está abocado al relato gracias a los diversos partidos históricos de Chile que el Canal del Fútbol ha vuelto a poner en pantalla. Desde el Mundial de 1962 hasta el Mundial Juvenil Sub 20 de 1987 que se realizó en el país y en los que estuvo a cargo para los partidos del debut ante Yugoslavia y la segunda fecha de la fase de grupos ante Togo transmitidos el fin de semana. Además de la final del Mundial de 1986 entre Argentina y Alemania Federal.

La Selección la arma Luis Ibarra y a Pedro González lo rescata de una gira que hace en el sur que casi que venía del fútbol amateur. Cuando pasan los años miras hacia atrás y dices que increíble por ver a esa Yugoslavia que estaba Mirko (Jozic de DT) y tenía tremendos jugadores. Además eran tipos que no salían al extranjero. Jugaban en el plano local y para qué hablar de Prosinecki, Boban, Sucker que después fueron campeones de la Champions.

Además lo recuerdo con mucha emoción porque fue el primer Mundial que cubrí para una radio, fue mi primera credencial internacional con la radio Yungay ese año.

Creo que redescubrir jugadores. La Selección del '62 me llama la atención porque tenía dos laterales con ida y vuelta. Luis Eyzaguirre era un jugadorazo, de un recorrido tremendo. En el otro está Manuel Rodríguez que reemplaza a Sergio Navarro. En el medio Eladio (Rojas) no solo era envergadura física, jugaba con un volante mixto al lado que era Jorge Toro que era un crack, superclase. Eladio no era el tipo que recuperara y entregaba, era el que recorría, tenía buen disparo y además le anotó a Yugoslavia en el partido del tercer puesto.

En los ochenta, por ejemplo, Cobreloa traía a (Marcelo) Trobbiani, jugadores de primera clase y eso relegaba a Camilo Pino, que era un jugadorazo, Sandro Navarrete que no explotó. Lo que era Luka Tudor, hoy está gordo, le hacen bullying, pero era un centrodelantero europeo, de físico privilegiado, buenas definiciones.

Creo que hoy está la simulación. Hoy es impensado que a un jugador prácticamente le rompan la rodilla como a Jorge Toro. Era un fútbol más de barrio, de pronto el fútbol se puso más físico, pero era una selección de (Fernando) Riera que estableció un orden. Hoy a cualquier jugador lo tocan y se da 100 vueltas y vienen los reclamos. Había un respeto supremo al árbitro y los tipos eran meter y correr, meter y correr. Teníamos la percepción de que era un fútbol más lento. Era menos físico pero no por aquello menos vistoso, calidad hubo siempre.

Pesimista del presente

Yo diría que como todos hemos pasado distintos estados emocionales. Nunca he priorizado las ganas que uno pueda tener de volver al estadio en relación a lo que está viviendo mucha gente. Hoy hay mucha gente cesante, en el mismo medio nuestro, y ni hablar de la gente de escasos recursos que cada vez que uno ve el televisor son notas desgarradoras. Más allá de las intenciones de la ANFP de que vuelva el fútbol en julio, esto va a depender de lo que pasa en el país.

Desde mi punto de vista no todos los clubes están preparados en cuanto a buenos camarines, exámenes, canchas, distanciamiento (...) Tengo una mirada muy apocalíptica porque el negocio es mostrar y vender dándole la espalda a la comunidad, al rol social que es más importante que tiene el fútbol. Yo veo sombrío al fútbol chileno. Por más ganas que existan, hay una realidad que dista de volver.

Creo que Paredes va a hacer dos o tres goles más. Se va a poner en la buena con Colo Colo. Pasa a ser noticia algo que no es noticia. Al margen de que el partido se pierde por secretaria, futbolísticamente Paredes hace el gol. La vuelta de carnero no sé si obedece a presión mediática. No me gustó, porque si le hiciste un homenaje, le diste una placa, cómo ahora la vas a retirar.