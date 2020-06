Así se prepara Maca Pérez en Woodward, el centro para los riders top

Entre montañas, en el pueblo de Tehachapi en California, Macarena Pérez reside pensando en su preparación para Tokio 2021. La elección no es al azar, en el lugar comparte con Francisco 'Coco' Zurita y además se encuentra cerca de Woodward, el centro de entrenamiento que acoge a diversos deportistas, entre ellos los especialistas del BMX freestyle, donde Macarena ya tiene un nombre ganado: sus dos medallas de plata el año pasado en los Juegos Panamericanos de Lima y en el Mundial de la especialidad en noviembre en China le dieron la clasificación a Tokio 2021.

De eso y su preparación para la cita olímpica habló con hoyxhoy

¿Cómo está tu rutina de trabajo actualmente?

Estoy en Tehachapi que es un pueblo súper chico, entre las montañas y bien alejado de todo y ahora como abrieron los skatepark estoy yendo a San Diego con amigos, para moverme y hacer algo diferente y poder salir del pueblo.

En una entrevista dijiste que te tenía un poco desesperada no poder competir. ¿Eres muy inquieta?

Sí, soy inquieta igual. Como que necesito estar moviéndome, haciendo cosas diferentes. Como te digo, abrieron los skateparks y me voy a San Diego para hacer cosas diferentes. Hace tres semanas abrieron y generalmente voy los fines de semana. Igual mantengo el distanciamiento social, saludar a la gente de lejos, no tocar mucho lo que está en el skatepark, sino que estar arriba de la bici, trato de no tocar nada más que mi bicicleta.

Después de las medallas en Lima y el Mundial, ¿cómo pensaste trabajar para no sentir que te podías agrandar o, como se dice, dormirte en los laureles?

Nunca se me pasó por la cabeza agrandarme, no creo que sea así. No fue como pensar 'ahora debo mantener un perfil bajo', nunca me lo cuestioné. Todo se fue dando y siempre seguí siendo yo misma. Pero sí siempre supe que esto era posible, que me quería esforzar para el mejor resultado que pudiera, ojalá una medalla olímpica.

Habías comentado que trabajaste con meditación, ¿cómo fue eso y en qué te ayudó?

Eso fue al principio de esto. La verdad es que igual pasé por un momento de depresión, donde no quería hacer nada, sentía que no tenía ningún objetivo cerca, estaba un poco desmotivada. Me empecé a tratar de mantener ocupada en otras cosas y ya me recuperé de eso. Agarré fuerza y ahora estoy enfocada en entrenar en la bici y dejé un poco de lado la meditación, que sí me sirvió en el momento.

¿Cómo ha sido la convivencia con 'Coco' Zurita? ¿Es casi como otro coach?

Ha sido buena convivencia. Estamos lejos de casa, de nuestras familias, así que andamos juntos y nos apoyamos. Me ayuda harto. A veces me dice cosas como 'Maca, intenta esto pero anda más rápido', cosas así.

¿Cuál es tu rutina en Woodward?

Woodward tiene un parque indoor que es con luces y tiene todas las rampas tipo olímpicas adentro. Nos abren los martes y jueves en la parte indoor con luces es de 4 a 8 de la noche y el resto de los días se puede andar afuera. Hay distintos tipos de rampas, las de adentro son de madera, las de afuera de cemento, de tierra.

¿Qué crees que pasará con el Mundial de noviembre?

No se sabe todavía, quizás lo cancelen. Me estoy preparando sí o sí, no estoy relajada. Si se puede ir, bien, pero si la cosa está muy complicada todavía no sé si iría por un bien propio, el ser responsable y asumir que si me arriesgo a contagiarme prefiero no ir.