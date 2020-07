Sutil frente a fórmulas para retirar fondos de las AFP: “Yo siempre estaré disponible para conversar”

Consultado sobre las diversas fórmulas que han planteado economistas como José de Gregorio o Salvador Valdés para evaluar un posible retiro del ahorro previsional, Juan Sutil, presidente de la CPC, señaló que “es importante discutir los temas bien de fondo, para no confundir a la opinión pública, lo que están diciendo los economistas hoy, especialmente Salvador Valdés, no están diciendo que van a retirar sus fondos, lo que están diciendo es que las AFP tengan como parte de su giro, la posibilidad de prestar parte de esos fondos a los propios pensionados”.

“Hay países que tienen propuestas de este tipo, en Australia existen propuestas de este tipo y tienen limitaciones por ley, por ejemplo en Australia puedes usar parte de fondos para la primera vivienda y esos fondos tienen la obligación de devolverlos y si no devuelves, cuando vendas la vivienda, tienes que devolverlo con reajustes e intereses. Entonces pueden haber (propuestas), lo importante es que hay un bien superior y el bien superior es legítimo derecho de las personas que cotizan a tener una jubilación al momento de terminar edad laboral”, dijo en Radio Universo.

Consultado si está disponible a evaluar este tipo de iniciativas que comienzan a aparecer en el debate, Sutil señaló: “Yo siempre estaré disponible para conversar, siempre para conversar todos los temas, toda la vida he estado disponible. Ttengo una posición, pienso que los ahorros de las cotizaciones de la vida laboral, son necesarios para tener una jubilación y en Chile, no sé por qué razón no hubo acuerdo político, incluso me sorprende porque Chile ingresó a la Cooperación Económica, a la OCDE, hace muchos años y ya en esas fechas en los países desarrollados la cotización era cercana al 16% y aquí en Chile al 10%, entonces era evidente que los recursos que iban a juntar las personas no iban a ser suficientes para mantener el nivel de preexistencia del sueldo anterior a su jubilación”.

porque nos vamos a morir más viejos, la gente se muere a los 100 y por otro lado, también creo que tenemos que tomar medidas para gradualmente subir el nivel de cotizaciones y proteger este activo, así como lo protegen los países desarrollados, para que las personas se puedan jubilar en mejores condiciones y tener una mejor vida”.

Consultado por el avance del post natal de emergencia en el Congreso ayer, respondió: “Me parece mal eso, no nos podemos saltar las reglas, cuando yo hablo de populismo o cuando hablo de saltarse las reglas es un hecho esencial evidente, fíjate que en la entrevista al presidente Lagos el domingo, él dijo ‘hoy día tenemos reglas, tenemos una Constitución y tenemos que jugar con ella’, entonces cuando tú dices, ‘oye eres crítico’, por supuesto que soy crítico de quien se salte las reglas siendo médico, empresario, siendo político, siendo ciudadano común y corriente, todos tenemos que cumplir las reglas”, dijo Juan Sutil, presidente de la CPC en Radio Univeros.

“Entonces no puede haber activismo que esté fuera de reglas y en ese sentido, por muy loable que sea un proyecto, por muy humanitario que sea, las cuestiones son claras y deben hacerse de acuerdo a las capacidades del presupuesto de la nación. Quizás hay prioridades mayores que ésta en un minuto y hay que atenderla, o bien ésta puede ser una de ellas, pero eso le cae al poder Ejecutivo que tiene que negociar con la oposición y transformarlo un proyecto de ley”.

“Una cosa es ser de izquierda social o centro derecha social y otra cosa es centro derecha populista o centro izquierda populista y eso ha quedado re claro en otros países dentro de Latinoamérica en qué termina y **eso no podemos permitir en Chile porque tiene constitucionalidad y tiene reglas”.