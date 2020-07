Paris defiende "leve mejoría": "Los datos son datos buenos le duela a quien le duela"

El ministro de Salud, Enrique Paris, salió al paso de las críticas por la idea de "leve mejoría" planteada por el gobierno, luego de una disminución en las cifras de contagios y apuntó contra los cuestionamientos por el mensaje.

"Hemos informados datos reales. La disminución es de un 24% de positividad de exámenes PCR. Estamos haciendo esfuerzos, a redoblarlos para seguir disminuyendo estas cifras", dijo Paris.

El titular del Minsal además, dijo que "los datos son datos buenos, le duela a quien le duela", y recordó la disminución en las cifras de nuevos contagios y aseguró que "la Región Metropolitana ha bajado su presión asistencial y lo podemos evidenciar, pues hace 10 días no trasladamos ningún paciente a otras regiones".

"Tenemos una trayectoria de 18 días de mejoría constante en las cifras de casos confirmados", añadió.

El ministro de Salud planteó que "es obvio que cuando un paciente tiene 39 grados y después baja la fiebre a 38 grados o 37,8 grados, ha mejorado, evolucionado bien, pero todavía no está sano. El país sigue con fiebre, pero la cantidad que tiene es mucho más baja, incomparable con lo que partimos".

"Nadie ha dicho que ganamos la batalla, es mejor seguir luchando, porque aún estamos evolucionando bien. El paciente no está sano, requiere nuestro apoyo, nuestra ayuda y requiere el apoyo de la población que sí está sana y puede evitar que otros enfermen. Tenemos una evolución positiva. No está sano, no hemos dado de alta a este país de la pandemia por el Covid", indicó.