A los 93 años falleció Ángela Jeria, madre de la ex Presidenta Michelle Bachelet

La Fuerza Aérea de Chile, informó a través de una declaración, del fallecimiento de Ángela Jeria Gómez, madre de la ex Presidenta y alta comisionada para los DD.HH. de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Jeria murió a los 93 años, luego de que ayer había sido internada en la urgencia del hospital institucional de la Fuerza Aérea.

"Dado su delicado estado de salud y pese a todas las atenciones y cuidados brindados por personal médico de la Fuerza Aérea de Chile, en horas de esta mañana se produjo su deceso, situación que fue informada en forma directa a sus familiares quienes la acompañaron en todo momento", dijo la FACh.

Ángela Jeria, viuda del general de la FACh, Alberto Bachelet, partió al exilio en 1975 junto con la ex Mandataria, tras ser detenida y pasar por centros de tortura durante la dictadura. Tras residir en la República Democrática Alemana (RDA), Jeria regresó al país en 1979 y tomó protagonismo en la lucha por los DD.HH.

A través de redes sociales, diversos personeros políticos, entre ellos, el ex canciller Juan Gabriel Valdés, el ex ministro y senador José Miguel Insulza y la senadora Isabel Allende, entre otros parlamentarios y dirigentes políticos, han manifestado su pesar por el deceso de Ángela Jeria, y enviado sus condolencias a la ex Presidenta.

La Cámara de Diputados realizó un minuto de silencio una vez confirmada la muerte de la madre de la ex Mandataria.