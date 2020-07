Pampita y fuerte discusión con periodista: "No te metas conmigo, sé lo que le hiciste a tu hijo"

16:30 La modelo negó haber escrito un mensaje, retuiteando la publicación de una comunicadora. "Me hackearon", indicó.

La argentina Carolina "Pampita" Ardohain, remató esta semana, tuvo una seria discusión en vivo con la periodista Mariana Brey, luego de acusaciones cruzadas entre ambas, después de que la comunicadora reveló una eventual molestia de Juan Mónaco, ex pareja de la modelo, a raíz de la filtración de un video en que increpaba a una trabajadora de Ardoahin y la acusaba de robo.

Brey publicó una conversación en la que Ardohain explica el episodio del "motorhome", que provocó la ruptura entre la modelo y el actor Benjamín Vicuña, en la que "Pampita" entrega detalles del hecho. La periodista publicó los mensajes con el texto: "se repite la película. Estos chat del motorhome los había filtrado la producción de la película El Hilo Rojo".

Tras ello, en la cuenta de Twitter de Ardohain, apareció un mensaje, retuiteando la publicación de Brey: "No te metas conmigo. Sé lo que le hiciste a tu hijo".

Según informa Infobae, posteriormente, en un enlace con "Los Ángeles de La Mañana", espacio donde participa Brey, ambas se increparon duramente y la modelo desconoció el origen del amenazante tuit. "No lo puse yo. Me deben haber hackeado, seguro. Como a ella la hackean todo el tiempo".

"Cuando pueda voy a cargar el teléfono a ver si lo puedo solucionar porque no tengo batería", añadió la modelo.

Brey en tanto, dijo que "a mí me llama la atención porque sé que para ella el límite son los hijos" y añadió que "Pampita, vos sentís que siempre hay una intención de lastimarte y realmente no es así. Porque si este tuit lo escribiste, vos también estás lastimando una familia. Que ni siquiera sé de qué trata. Y te estás metiendo con un menor. Quiero creer que no lo escribiste vos".

"No lo escribí yo. Está apagado mi teléfono. Vos también te metés con menores y publicás cosas de hace años que pueden leer mis hijos. Vos también te estás metiendo con mis hijos", respondió Ardohain.

Pampita, en medio de la conversación añadió que "que ella publique estos chats hoy a la mañana solamente lo que quiere hacer es hacernos daño como familia a mí y a mis hijos" y consultada por la eventual amenaza, dijo que " yo no estoy devolviendo con nada. No puede lastimar a los hijos. Una cosa es este tema (el de Juan Mónaco) que ya lo aclaré y ella sigue tratando de pelear. Su esencia, es mala persona".