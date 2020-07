Espacio Público defiende sus informes: “Nuestra crítica es constructiva y técnica”

“No me quedé con la impresión de que (el ministro Enrique Paris) haya acusado una intencionalidad política hacia nosotros. Sin embargo, es verdad que varios diarios la interpretaron como que había acusado una intencionalidad política en la crítica que hicimos respecto al reporte del número de fallecidos, pero no sentí que ese fue el contexto”, dijo esta mañana Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público sobre los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris.

La autoridad señaló ayer que “estas críticas, cuando tienen un trasfondo político, obviamente que generan desconfianza en la ciudadanía. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes desde que hemos comenzado a entregar todas las cifras”.

“Frente a eso, sólo te digo que nuestra crítica es constructiva y técnica para mostrarle a la autoridad sanitaria lo que creemos es una mejor política pública. Si yo te pregunto cuántas personas fallecieron ayer por coronavirus, lo más probable es que no puedas contestar y bueno, yo tampoco porque la manera en cómo se reporta la cifra de fallecidos hace que uno tenga dificultades para responder esa pregunta”, aseguró Pardow en Radio Universo. “Antes la podíamos responder, pero era una respuesta que subestimaba el problema. Hoy, el gobierno ha mejorado sus estándares de registros, pero eso ha venido a cambio de complejizar la información que se transmite a la ciudadanía y nuestra propuesta es que ahora hagamos un avance en la manera de comunicar”.

“Esta comunicación tiene dos utilizaciones distintas: una es para la sociedad científica y la academia, pero lo que se comunica a la ciudadanía busca es tratar de transmitir en un espacio corto cuán preocupados deben estar, qué colaboración se necesita de su parte y cómo deben comportarse en estos días. Entonces para esa finalidad nuestra propuesta es que la comunicación sea más simple y clara, porque no es simple ni clara. No somos capaces de responder cuántas personas fallecieron de coronavirus en las últimas 24 horas”, agregó.

“Entiendo la posición del ministro de transmitir esperanza y un sentido de responsabilidad, es razonable que así se haga. Pero donde falta bastante es que la pregunta que inmediatamente sigue a ‘ok, hay leve mejoría entonces ¿cuándo levantamos la cuarentena?’ y si uno mira la manera en cómo esa pregunta es respondida en otras partes del mundo, hay un patrón claro que es que para salir de la cuarentena hay una hoja de ruta con fases de desescalamiento, con métricas claras y establecidas para pasar de una fase a otra, se hace con la comunidad científica y tratando de rescatar la experiencia internacional y se valida frente a la ciudadanía. Este plan hoy no lo tenemos. Yo entiendo que uno quiera transmitir sentidos de responsabilidad y esperanza, pero la pregunta que viene después lo único que tenemos es un poco de improvisación en lugar de tener un plan claro, definido que se esté trabajando con los científicos”.

“Aunque estamos muy lejos de eso (la desescalada)” señaló Pardow. “Eso pasa cuando estas detectando a todos tus enfermos, cuando tu positividad baja, pero (en Chile) sigue siendo muy alta aunque efectivamente ha bajado. Necesitas una positividad bajo el 5% y en la RM estamos en un 30%. Debe bajar seis veces menos de lo que tenemos hoy para empezar con los programas de desescalamiento”, explicó.

“Si uno mira la positividad, también está bajando pero no estamos testeando lo suficiente porque la positividad sigue alta. Hay una mejora que se podría adoptar para repartir mejor los tests en las comunas de la RM, pero independientemente de eso, la positividad efectivamente está disminuyendo y esta disminución en el número de contagios es real, no es suficientemente porque tiene que bajar más (…) y tiene que bajar el volúmen absoluto de contagios para que el sistema hospitalario tenga un respiro porque seguimos a un ritmo de contagios que nuestro sistema hospitalario todavía no puede manejar”.