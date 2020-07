ADP propone reforma para subir sueldo de ministros: “Deben ganar una proporción superior a los parlamentarios”

“Si se mira la experiencia internacional, lo que se encuentra es que en los países de la Ocde los ministros de Estado ganan en promedio 40% más en comparación a las Cámaras Bajas, o diputados, entonces aquí (se produjo) una externalidad que es que los ministros vieron una rebaja más sustantiva de la que correspondía”, señaló el presidente del Consejo de la Alta Dirección Pública (ADP), Alejandro Weber, sobre la rebaja aplicada a las remuneraciones de parlamentarios y ministros, que implicaron que algunos subsecretarios queden ganando más que los ministros producto de la normativa legal que parte en agosto.

Según los primeros cálculos extraoficiales, habría casos donde un subsecretario podría llegar a ganar $ 400 mil más que su jefe. Esto luego de que se definiera el cambio que obliga a rebajar de $9.349.853 a $ 7.012.390 millones las rentas brutas.

“Eso efectivamente es una distorsión de la reforma y lo teníamos claro. Ahora, al momento de analizar nuestro informe, todas las autoridades políticas del Ejecutivo tuvieron una rebaja del 10%: Presidente, subsecretarios, intendente y gobernadores, porque creíamos que esa era la rebaja que tenía que tener esa línea. Por lo tanto, esta distorsión de arrastar a los ministros por los parlamentarios, nosotros (la enfrentamos y) hacemos propuestas para resolverlas en el mediano plazo: uno, avanzar en una reforma constitucional que modifique el Artículo 62 que dice que los senadores, diputados y ministros ganan lo mismo, por lo que nuestra propuesta es que los ministros deben ganar una proporción superior a lo que ganan los parlamentarios”, aseguró en Radio Universo.

También dijo que habrán “otras modificaciones que son legales e implican establecer una asignación a los ministros. Recordemos que ellos tienen una responsabilidad individual, personal sobre las funciones que ejercen y también una responsabilidad política. El cargo es mucho más volátil que los parlamentarios y observamos que tienen un costo de oportunidad significativo. Todo eso configura una reforma que proponemos y que haremos llegar oportunamente al Congreso, al Ejecutivo y a la comisión permanente que se establezca”, dijo.

“La funciónADP propone subir sueldos de ministros pública es una interacción muy compleja entre genuina vocación y servicio público. (…) es necesario que esta función se ejerza con la justa retribución por la tarea determinada y eso es fundamental para profesionalizar. Si tenemos remuneraciones muy bajas, lo que terminamos haciendo es la pérdida de atracción de talento y una dificultad para retener talento”. explicó.

“Tenemos una volatilidad mayor (en el caso de los ministros), la rotación es muy alta, los parlamentarios no pueden renunciar y tienen al menos 4 años en ejercicio. Los ministros no, la rotación es entorno al año y medio y hay una situación compleja. También es cierto que las altas autoridades reciben una retribución no monetaria que es el honor de ser ministros, de servir al país, de responsabilidad en las políticas públicas y por lo tanto todo es un equilibrio complejo y a veces el debate público se sobre simplifica”. “La invitación que hago es a mirar esto de manera sistémica, integral, hay muchas variables, no solo la remuneración económica, también la no monetaria, pero hay que hacerlo con responsabilidad y en el largo plazo. Es necesario para implementar buenas políticas públicas equilibrar la austeridad fiscal pero también ser capaces de traer talento para implementar las transformaciones que los más vulnerables necesitan por que Chile va a ser un país más pobre”.