"Estoy cansada de la mentira": Cathy Barriga encaró a intendente Guevara en medio de visita a Maipú

Un tenso momento se vivió durante esta tarde en Maipú, cuando la alcaldesa Cathy Barriga, increpó al intendente metropolitano, Felipe Guevara, acusando que no se entregaron todas las cajas de alimentos comprometidas por el gobierno.

El cruce se dio cuando las autoridades se encontraban visitando el Canal Santa Marta, en medio del sistema frontal que afecta a la zona central.

"No puedo creer que una autoridad esté en nuestra comuna con una falta de respeto donde no han respondido. (...) Me da impotencia porque tenemos que responder por los 20 mil hogares donde no se entregó la caja", planteó.

"Está acá como si nada, sin ninguna respuesta formal", replicó, haciendo alusión al programa de alimentos del gobierno.









Ante esto, el intendente negó las acusaciones, asegurando que "yo no tengo nada que responder, ella no tiene la razón, está equivocada". "El presidente lanzó el programa donde se iban a entregar, 1,5 millones de cajas de alimentos. Eso se cumplió", cerró.

"Yo estoy cansada de la mentira, que Maipú en cada decisión sea castigado. No corresponde. (...)Él desconoció el acuerdo tomado en siete reuniones con todos los alcaldes, también virtuales".