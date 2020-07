Abuelo del joven fallecido tras riña en Maipú: "Estoy desolado"

10:16 Hugo Mellado contó que el padre del joven se encuentra internado en el Hospital El Carmen de Maipú y no se ha enterado la muerte de su hijo.

Gran impacto ha causado el incidente que ocurrió este fin de semana en Maipú, debido a una pelea que culminó con la muerte de un joven de 23 años fallecido y su padre que se encuentra con riesgo vital.

El abuelo del joven fallecido, Hugo Mellado, conversó con el matinal de Canal 13, donde expresó que "estoy desolado, lo que estamos sintiendo como familia no se lo damos a nadie. Nadie me va a quitar esta pena que siento y me la voy a llevar hasta que yo muera".

Además, contó que debido a que el padre se encuentra internado en el Hospital El Carmen de Maipú no se ha enterado de la muerte de su hijo.

"Por la situación en que está, aún no se le ha comunicado la noticia. Pero estoy seguro que cuando sepa se va a querer morir. Era su regalón, su conchito. No lo va a poder soportar", aseguró.

Finalmente, el adulto mayor envió un sentido mensaje. "La juventud está muy violenta, yo les pido a todos que se eduquen, que lean, que no resuelvan todo con violencia. Que puedan educarse para formar una familia de bien", cerró.