Santiago Centro: Fábrica de carteras operaba sin permiso en medio de la pandemia

Esta jornada los vecinos de santiago Centro denunciaron a una fábrica de carteras que se encontraban operando sin permiso en medio de la pandemia.

Según señaló el prefecto de la PDI contó que "recibimos una denuncia de vecinos quienes veían movimiento constante de gente entrando y saliendo, gente que llegaba en bicicleta a buscar paquetes, por esa situación se coordinó con el seremi de Salud a fin de revisar la fiscalización correspondiente".

"Una vez en el lugar constatamos que no contaban con los permisos respectivos, nunca se tramitó los permisos para seguir funcionando en calidad de delivery o en línea", aseguró.

Al ser consultado por el procedimiento a llevar con los trabajadores. "El procedimiento que viene ahora, las personas fueron llevadas a nuestro cuartel con el fin de tomar su declaración y lógicamente ver, cinco de ellos son extranjeros y ver su situación migratoria".

"Todos esos antecedentes son puestos a disposición de la Fiscalía, quien toma la determinación final".

Por su parte, el intendente metropolitano Felipe Guevara llegó hasta el lugar donde aseveró que "una empresa cuyos trabajadores no tiene permiso para trabajar, dicen que hacen un delivery pero no cumplen con ninguna norma sanitaria".

Además afirmó que "se va iniciar hoy mismo un sumario sanitario para encontrar los responsables de estas irregularidades que hemos encontrado aquí, no hay baños, no hay extintores, no hay servicios higiénicos adecuados".

Según la información preliminar los trabajadores pernoctaban en el lugar, específicamente en el tercer nivel de la fábrica y se constataron condiciones precarias.

"Hay gente que duerme en el suelo, en fin no están las condiciones sanitarias necesarias y por eso la seremi de Salud ha iniciado o esta iniciando un sumario sanitario contra esta empresa".

También detalló que los permisos que tienen los trabajadores son personales como "uno para ir a una entidad bancaria, otro para ir al supermercado, claramente no tienen permiso para venir a trabajar".