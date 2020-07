Fin del mito: estudio dice que un año de perros no equivale a 7 de humanos

El método más famoso para calcular la edad de un perro en "años humanos" es multiplicar la edad del can por siete, de modo que un perro de un año de edad sería el equivalente a un niño de siete. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Cell Systems asegura que este sistema es incorrecto, al menos para los perros labradores.

Durante la investigación, científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego (EE.UU.) rastrearon los cambios moleculares de ADN en un centenar de perros labradores, lo que demostró que estos animales envejecen a un ritmo mucho más rápido que los humanos al principio de sus vidas, pero que tras alcanzar la madurez el proceso se ralentiza.

A partir de este descubrimiento, los expertos desarrollaron una nueva fórmula para calcular la "edad humana" en el mejor amigo del hombre, mediante un gráfico que toma en cuenta esa variación en el proceso de envejecimiento canino, que tiende a enlentecerse.

Así, los profesionales determinaron que un perro de un año de edad puede ser el equivalente a una persona de 30 años, mientras uno de dos bordearía los 40 en edad humana. En tanto, un can de cuatro años podría compararse con una persona de 52 y uno de seis se acercaría a los 60 de una persona. A los 10 su envejecimiento sería el de un humano de aproximadamente 68 años.

De acuerdo al principal autor del estudio, Trey Ideker, "esto tiene sentido cuando lo piensas: después de todo, un perro de nueve meses puede tener cachorros, así que ya sabíamos que la proporción de 1:7 no era una medida precisa de la edad".

De acuerdo a Ideker, esta nueva fórmula "es la primera que se puede transferir entre especies", y los científicos piensan aplicar sus hallazgos a otras razas caninas para determinar si podrían aplicarse en otros perros.

Hay muchas variables

El académico de Medicina Veterinaria de la Universidad de Las Américas de Viña del Mar, Rodrigo Santana, explicó a hoyxhoy que establecer la edad de un perro a partir de una fórmula es algo muy relativo y hay que considerar que tanto la biología como la medicina no son ciencias exactas. "Esto se puede ver perfectamente en los seres humanos, entre los que hay algunos que viven 100 años y otros que se mueren a los 50", manifestó. Por esto, para el veterinario la edad de un perro es muy difícil de homologar a la de un humano.

Añadió que "hay un estudio que dice que la edad de los perros homologable a las personas depende mucho de la esperanza de vida de un pueblo determinado. Por ejemplo, si la esperanza de vida en un determinado lugar es de 70 años y tu perro tiene 10 años, entonces son 70 años de una persona, pero si la esperanza de vida es de 100 entonces un año de perro son 10, porque la gente tiende a extrapolar sus conductas alimenticias a sus mascotas, aunque eso no siempre es así. Por lo tanto, es muy variable. A mí nunca se me habría ocurrido decir que un año de perro es como 30 de humanos, me parece que es mucho".

Distinto metabolismo

Por otra parte, Santana destacó que los metabolismos de los animales son todos distintos. "El metabolismo de un perro de raza pequeña, raza mediana, raza grande y raza gigante son completamente distintos", dijo.

Por ejemplo, los perros de raza pequeña tienen un metabolismo más acelerado pero ellos viven más años en comparación a un perro de raza gigante como un gran danés, que tiene una esperanza de vida de ocho años porque tienen patologías cardíacas asociadas.

"Desde mi perspectiva no es medible (la edad de perros en comparación a humanos). Por ejemplo, se sabe que las personas orientales viven más tiempo porque su alimentación es completamente distinta a la del gringo promedio de EE.UU. que se muere súper joven porque come pura grasa. Son muchas variables", aseguró.

Además, explicó que cuando uno trata de clasificar a un individuo "hay una cosa que se llama tríada, que depende del individuo, del ambiente y de la alimentación. Si mi genética es mala pero me alimento bien capaz que alcance a levantar pesas y esto puede variar más aún en medicina veterinaria, donde no hay estándares de alimentación".