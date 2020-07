Diputado Walker apela a “la libertad parlamentaria” de sus colegas RN y UDI en retiro de 10% de fondos de pensiones

“Hasta ayer decía que teníamos los votos, en ultimas horas la arremetida del Gobierno ha sido brutal, he conversado con muchos parlamentarios amigos, de UDI y Rn, que lo único que quieren es votar a favor del proyecto, saben que la gente lo necesita, todos hemos recibido correos con testimonios dramáticos sobre porque gente necesita esto, es una cuestión de dignidad, de reconocer su patrimonio, y lo único que quieren es votar a favor, pero están con una presión enorme. Los llamaron al orden a los jefes de bancada, les están prometiendo el oro y el moro, que efectivamente extender el IFE con más plata a toda la clase media, pero muchos saben que eso no es verdad y bueno vamos a ver, ojalá que se atrevan”, señaló esta mañana el diputado DC Matías Walker ante la votación en sala del proyecto que permitiría a las personas retirar el 10% de sus ahorros previsionales.

“Yo muchas veces he votado distinto a mi coalición y yo creo que lo más importante es dormir con la conciencia tranquila que uno hizo las cosas correctas. Yo invito a parlamentarios de RN y UDI que quieren votar a favor del proyecto, que lo hagan que no se dejen impresionar al Gobierno y que finalmente le respondan a su gente que los eligió”, dijo en Radio Universo.

“No quiero decirlos con nombres y apellidos, no me gusta emplazarlos, pero muchos quieren votar a favor y espero que no los presionen en demasía y puedan ejercer esa libertad parlamentaria, en Chile están prohibidas las ordenes de partidos y que se atrevan a votar a favor porque saben que la gente los necesita”, agregó.

Sobre el fondo del proyecto, señaló que “el tema es si vamos a hacer que los chilenos sigan endeudándose como propone el Gobierno a través de créditos blandos o le damos posibilidad de retirar una parte de las pensiones. Y yo digo bueno, demos posibilidad de elegir, porque si son tan convenientes estos créditos blandos, estos créditos solidarios que en principio eran por bancos, después por Tesorería, bueno fantástico, demos la posibilidad a la gente de elegir, pero me da impresión, he recibido muchos testimonios, muchos correos, y me decían ‘diputado no queremos seguir endeudándonos’ porque hoy el 75% de ingresos en familias chilenas se destinan a pagar deudas”.

“Demos la posibilidad de elegir, hay mucha gente de clase media que no ha recibido el IFE, que no recibe Fogape. Sonaba bonito el interés 0% pero cualquier microempresa que ha tenido Dicom no tiene Fogape. Digamos las cosas como son, no demos más deudas y entreguemos posibilidad de elegir”.