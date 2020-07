Mariana Derderián se reinventa en pandemia con obra virtual y programa de emprendedores vía Instagram

Confinada en su casa Mariana Derderián se las ha arreglado para seguir sumando proyectos. La actriz estrenará virtualmente la obra "Malas Madres" el próximo 16 de julio y cada martes y jueves conduce un Live en Instagram en el que da a conocer emprendedores. Ha sido su forma, dice, de aportar desde el encierro.

Cuenta que hace un mes comenzó los ensayos de la obra, bajo la dirección de Claudio Arredondo, en la que junto a Begoña Basauri, Katyna Huberman y Ana Luz Figueroa, interpretan a cuatro mujeres que comparten lo bonito y lo feo de la maternidad.

"Es una comedia bien divertida sobre cuatro mujeres súper distintas, amigas hace mucho tiempo, y cada una con las vueltas que da la vida; algunas separadas, otras casadas, una recién embarazada", adelanta Derderián sobre la obra. "Tiene mucho humor y mucho de reírse de lo que significa la maternidad, lo que nos une a todas como mujeres cuando nos enfrentamos a esa situación", agrega.

Su personaje en particular está casada con un abogado, tiene tres hijos, dos mellizos pequeños y, en palabras de ella misma: "Soy una mamá hasta el loly jajajá colapsada". Y aunque asegura que es una comedia para la familia completa, promete que "los hombres van a comprender un poco el mundo femenino".

Ha sido rarísimo, una experiencia súper extraña. Uno se conecta y como que termina el ensayo y se queda con una sensación de ¿esto pasó o no pasó? Es muy extraño porque después miras para el lado y estás en tu casa, te falta la sala, el camarín. No sé, es una nueva modalidad que yo no diría que es teatro, yo creo que es otra cosa que no sé qué nombre tendrá, pero es un formato que yo creo que llegó para quedarse cuando pase todo esto. Pero me parece súper bueno porque creo que le da la posibilidad de acceder al teatro a familias completas a precios súper convenientes y desde todo el país. Y la gente hoy por hoy necesita salud mental, desestresarse, cambiar el switch.

Un montón. La Katyna tiene tres hijos, la Ana Luz tiene hijos y todas nos sentimos súper interpretadas, si finalmente la maternidad es como un viaje, pasas por todas las emociones. Es lo más importante y cómo puede llegar a ser lo mejor y lo peor al mismo tiempo. La maternidad es lo mejor del mundo, lo mejor que me ha pasado en la vida, pero también puede llegar a ser lo peor a ratos. En esa contradicción de la maternidad nos movemos, uno es bien bipolar yo encuentro.

El corazón del barrio

Su programa para Mega "El Almacén", debía volver a grabar una segunda temporada en julio, pero por la pandemia fue aplazado hasta fin de año. Sin embargo, como el tema le quedó gustando, cuenta que se le ocurrió crear un espacio aprovechando su cuenta de Instagram, que suma más de 528 mil seguidores, para abrir una ventana a emprendedores que hoy dan la pelea ante la crisis.

Cada martes y jueves conversa con emprendedores que dan a conocer sus negocios. Esas entrevistas quedan disponibles en un Instagram que creó especialmente para eso, @elcorazondelbarrio. "Inventé este programa porque me parece que es sumamente importante ayudar hoy en día desde lo que uno puede hacer", explica Mariana.

"Y a raíz del programa 'El almacén', quise poder ayudar a la gente que está emprendiendo, darle cierta vitrina y han pasado cosas súper bonitas", añade.

Vuelta a las teleseries

La última teleserie que hizo Mariana Derderián fue "La Chúcara" (2014), producción que está de vuelta en TVN con buena sintonía. Pero esa no es la única ficción en la que aparece que hará su regreso. Canal 13 volverá a emitir "Brujas", que fue la primera teleserie de la actriz.

"Para mí fue mi primera experiencia, entonces imagínate, para mí fue todo nuevo y desconocido lo pasé increíble, aprendía, era una esponjita mirando para todos lados, con un elenco súper generoso. Lo pasé muy bien, conocí grandes amigas, mi primera amiga fue la Antonia Santa María, quien curiosamente también fue mi partner en la última, en 'La Chucara'", recuerda.