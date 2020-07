Gala Caldirola confesó las dificultades que tuvo en Turquía

La ex chica reality, Gala Caldirola, conversó con LUN donde habló de su vida y reveló las dificultades que vivió en Turquía y de lo que le pesó no poder desarrollarse profesional.

"A mí ser solo ama de casa es algo que no me llena", aseveró Gala.

La española aseveró que en Turquía “siempre intenté encontrar la forma de desarrollarme laboralmente y nunca lo conseguí“

“Tampoco me desarrollé mucho personalmente allí, no tenía muchas amistades, no tenía trabajo ni nada que me atara a ese país. Así que no me ha costado demasiado desprenderme”, agregó.

Caldirola además expresó que “me gusta mantenerme muy activa y estar mucho tiempo en casa. O sea, yo amo ser mamá y esposa, y por supuesto cumplo mis labores de ama de casa, pero a mí ser solo ama de casa es algo que no me llena”.

Sin embargo, también señaló que le guarda mucho cariño a ese país debido al nacimiento de su hija.