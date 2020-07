Segpres explicó que comité político "no está dando resultados" y que se retomaría luego de revisar procesos internos

Esta jornada el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, explicó la decisión del Gobierno de suspender por el momento el comité político con los partidos de Chile Vamos que se realizaban todos los lunes.

Según explicó Alvarado se debe a que las reuniones no estaban dando "resultados". Sin embargo, señaló que se retomarán luego de revisa los procesos internos.

En una conversación con Radio Pauta, el secretario de Gobierno expresó que "cuando se dan momentos de división al interior de una coalición que afecta un resultado en votaciones que son relevantes y significativas, hace bien bajar la intensidad, tener momentos de reflexión y dar un espacio para que ambas partes veamos cuál es el mejor camino de cómo establecer un nuevo razonamiento entre los partidos, la coalición de gobierno y el Poder Ejecutivo".

"Los partidos tiene que mirar hacia adentro, ver dónde están los problemas, el Gobierno tiene que hacer una mirada introspectiva, ver cómo desarrollar una estrategia, ver cómo compartir los propósitos de mejor manera y que la relación entre los partidos de la misma coalición pueda traducirse en propuestas comunes hacia el Ejecutivo para hacer más fácil esa relación", añadió.

En tanto, Alvarado manifestó que "una reunión de comité político de los días lunes, que tiene un formato tradicional, que nos ha llevado a situaciones de diferencias, no está dando frutos, no está dando resultados, no está siendo efectivo. Y yo creo que es bueno, conveniente, revisar, mirar y retomar esa comunicación habitual una vez que se revisen estos procesos internos".

"Los partidos están hoy en situaciones electorales de corto plazo que hacen que surjan divisiones, que surgan opiniones distintas al interior de los partidos y que hagan más compleja la relación y actuación con unidad de propósito. Cuando existe personas con experiencia política no se pueden amilanar por un situación puntual", recordó.