Ministro Palacios ante avance de proyecto para retirar pensiones: "Nos vamos a transformar en un país bananero"

“Es un poco decepcionante ver actitudes tan de corto plazo y echando mano a temas tan importantes como las pensiones de la gente que ya están baja. Me da lata que ver se genera un debate coyuntural y que se incorpora en ese debate las pensiones que hay que incrementar y no disminuir., señaló el ministro de Economía, Lucas Palacios, sobre la actual coyuntura política y ad portas de una nueva votación en sala del proyecto que permitiría retirar el 10% de los ahorros previsionales desde las AFP.

“En momentos los difíciles, lo que se le pide a la clase política y dirigente es una mayor responsabilidad y capacidad para ponerse de acuerdo con aquellas herramientas que sean las mejores para resolver la situación actual que es profunda pero transitoria, pero sin poner en jaque soluciones de largo plazo que son pensiones. Pero si quitamos la plata que la gente necesita para para su vejez para resolver problema coyuntural hoy, me parece que no es la herramienta adecuada”, agregó en Radio Universo.

“Yo he estado viajando por el país y ninguna persona me ha planteado resquemor o temor del desempeño de los partidos o de los políticos de cualquier lado. Los problemas son reales, lo que se vive son problemas reales y lo que tienen que hacer los dirigentes es estar a la altura. No hay dos lados políticos, todos deben estar del lado de la ciudadanía y por eso que se exige es capacidad de convenir las mejores soluciones, pero sin poner en jaque en aquello que es importante para las personas como sus pensiones. Hayuna especie de desilusión a nivel país con la incapacidad que se ha observado, a veces, para llegar a acuerdo en materias tan importantes como ésta y es un desafío que debemos construir todos, aquí no existen lados políticos, aquí existe un objetivo fundamental que es el pueblo de Chile”.

“Nosotros desde el Gobierno central, así como los municipios, sobre todo en estas condiciones, tenemos dificultad para llegar con la información adecuada a quienes necesitan de las herramientas del Estado. Por ejemplo, el IFE exige que las personas estén inscritas en el Registro Social de Hogares, a mí me ha tocado conversar con personas pobres que lo requieren y no saben que existe este IFE, por lo tanto, siempre es desafío poder llegar con la información a la gente que más lo requiere”, agregó. “Aquí yo creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo y si dices auto critica, pienso que sí, hay que hacer un mayor esfuerzo en esa materia”.

Consultado por el anuncio de IFE Plus o ampliación de la cobertura del Plan Clase Media solicitada por la UDI, Palacios respondió: “Ese anuncio se hará se está trabajando para perfeccionarlo, todas estas cosas son innovaciones. En estos cuatro meses hemos sacado un montón de iniciativas que son innovadoras, que no existían, donde hay que hacer evaluaciones profundas con impactos legales. La idea es que llegue a personas con los mayores problemas. Eso tiene dificultad y desfase. A a mí me encantaría que todos surjan el primer día, pero todas surgen de acuerdo al desarrollo de la realidad que genera información de personas”. “Nosotros hemos sacado hartas medidas y si vemos a otros países, hay países que nos llevan delantera y nosotros levantamos y aplicamos las buenas medidas y han funcionado, pero la cobertura, la burocracia, nuestro sistema no está preparado”.

Sobre la situación en CHV señaló que “es evidente que hay tensiones. (…) aquí lo que debe primar es el proyecto país, no tenemos tiempo para no resolver tensiones. El país lo necesita y espera que sus dirigentes estén a la altura, todos, de gobierno y oposición y que se dejen de lado estas tensiones para salir adelante. Estamos en una situación que no da espacio a tensiones y sí para solución de problemas y para llegar a acuerdos que corresponden”, sostuvo.

“Cuando existe una perforación de la institucionalidad con motivos transitorios, con proyectos inadmisibles, cuando confundimos los roles de cada uno, de los municipios, del Congreso, cuando nos desordenamos, eso atenta contra la capacidad del país de dar soluciones reales a los problemas reales. Cuando eso ocurre, tenemos el riesgo de transformarnos en un país menos fortalecido, con la institucionalidad más débil para hacer frente a los problemas reales que están en la calle”.

¿Cambio de gabinete? “No lo sé, no tengo información, yo siento que más que cambio de gabinete lo que se requiere son cambios de actitud de las distintas partes para llegar a acuerdo. (…) El problema es cómo votan todos, el problema también es de parte nuestra, del Ejecutivo, el problema es que hay que sentarse en la mesa, ponerse de acuerdo y levantar los verdaderos temas y buscar mejores medidas y solucionar esos problemas y no confundir cosas que van con harina de otro costal”.