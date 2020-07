Vocero del Movilh anuncia querella contra Catalina Pulido por injurias y calumnias

Óscar Rementería, vocero del Movilh, anunció que presentará acciones legales en contra de la actriz Catalina Pulido, ya que en el programa de YouTube que mantiene con Patricia Maldonado, indicó que "mantenía relaciones con menores de edad".

Rementería publicó una declaración en su cuenta personal de Twitter, donde anunció que presentará la próxima semana una querella en contra de Pulido por injurias y calumnias con publicidad.

"La actriz Catalina Pulido a través del canal de Youtube hizo afirmaciones falsas, mentirosas en contra de mi persona, me acusó de violar la ley, de tener relaciones íntimas con menores de edad; de instruir a la policía para que no se llevaran detenidos a pedófilos, porque yo soy pedófilo", precisó en un video subido a sus redes.

"Todo tiene un límite, he consultado con distintos abogados y he decidido iniciar acciones judiciales por injurias y calumnias con publicidad. No puede salir gratis a una persona imputar delitos ni siquiera tengo una multa de tránsito, he actuado toda mi vida respetando la ley, algo que Catalina Pulido no puede decir", sentenció.