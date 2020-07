RN tras reunión con el Presidente Piñera: "Nos vamos con tarea para la casa"

Con un marcado mensaje con sentido de unidad de la coalición, el presidente de RN, Mario Desbordes, se refirió a los aspectos que se abordaron en la reunión que el Presidente Sebastián Piñera sostuvo con él durante esta mañana , y que replicará también con los timoneles de Evópoli y la UDI.

"Nos vamos con tarea para la casa", dijo Desbordes luego de culminar el encuentro con el mandatario. Estas tareas, explicó, van en la línea de "trabajar unidos, garantizar gobernabilidad, para garantizar respeto a la Constitución, para que la ciudadanía perciba a esta coalición como una coalición seria".

Además, Desbordes enfatizó en que no han solicitado la salida del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sino que "todo lo contrario, hemos partido la reunión con el Presidente valorando el trabajo que ha hecho Gonzalo Blumel. Nosotros no hemos pedido su salida, al revés (...) no tenemos ninguna intención de pedir su salida, al revés, tenemos que apoyarlo más".

Consultado sobre la forma en que votará finalmente el proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP, el timonel indicó que "el retiro de fondos es la última opción, no es bueno para los trabajadores, si hay mejores alternativas, por supuesto que eso hay que descartarlo, y esas mejores alternativas creo que las puso el Gobierno sobre la mesa el domingo".