Bibi Marín de Reik: "Estamos en un punto de nuestra carrera donde nos podemos dar un poquito el lujo de ir y venir en estilos"

Famosos por sus baladas y letras románticas, los mexicanos de Reik llevan un par de años cargados al sonido urbano. Lanzamientos junto a figuras de ese género como Ozuna, J Balvin y más recientemente Farruko se han encargado de llevarlos hacia otros ritmos. Pero con su último sencillo, "La bella y la bestia", el trío hizo un regreso hacia sus orígenes.

El tema, que suma más de 17 millones de reproducciones en YouTube en un mes, es su primera colaboración con los colombianos de Morat, con quienes el propio guitarrista de Reik, Bibi Marín, dice que tienen mucho en común.

"Desde el principio nos pareció buena idea colaborar porque los Morat tienen como un estilo supongo similar a nosotros, obviamente traducido al debido contexto de ellos, muy colombiano, muy de su generación, pero bueno, creo que compartimos un sonido", dice al teléfono desde México a hoyxhoy el músico de 37 años.

El resultado de esa colaboración fue una balada pop que el propio Bibi describe como "una canción que es muy Reik y al mismo tiempo muy Morat". "Es muy baladosa pero con tintes modernos, urbanos, actuales", agrega el guitarrista.

Sí y no la verdad, porque la idea de hacer algo con los Morat era justamente poder hacer algo más baladoso, más pop, entre comillas, y menos urbano; pero al final creo que la canción es justamente la versión balada del sonido urbano y también del sonido urbano nuestro que hemos usado mucho en los últimos años. Pero también creo que así propiamente balada, balada no es tampoco, aunque de esas canciones hemos escrito también bastantes. De hecho tenemos preparadas varias para lanzar próximamente. Pero pues al final del día son simples experimentos y pruebas y afortunadamente estamos en un punto de nuestra carrera donde nos podemos dar un poquito el lujo de ir y venir en géneros, en estilos. Mientras funcione todo está perfecto.

Pandemia sin pausas

Pese a que la pandemia mundial pilló a los tres integrantes de Reik -Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín- cada uno en una ciudad distinta, eso no ha significado que hayan dejado de trabajar y presentar novedades.

Bibi está en Playa del Carmen, Jesús se divide entre Nueva York y México y Julio en Ciudad de México.

En mayo pasado lanzaron una versión acústica de "Si me dices que sí", que hicieron con Camilo y Farruko, y en junio salió la colaboración que grabaron con la argentina Tini, "Bésame", lanzamientos a los que sigue ahora "La bella y la bestia".

Bibi explica que eso es porque antes de la pandemia, tenían mucho material grabado y porque han buscado la manera de seguir trabajando. "Hemos estado muy productivos incluso los últimos años, no sólo los últimos meses, tenemos ahí suficientes canciones diría yo para un buen rato más de música", cuenta.

Es raro la verdad, pero funciona. El chiste es que no nos hemos detenido, hemos grabado varias cosas, incluso algunas de esas cosas las hemos lanzado en conciertos en línea, pero pues son diferentes formatos. Honestamente no es tan ajeno a nosotros ese concepto porque ya en esta era y la tecnología y las herramientas que existen muchas veces hasta nos obligan, por las agendas, a grabar cosas a distancia. Supón que estamos en alguna sesión de grabación y la sesión se nos termina, pero no alcanzamos a grabar algo, por ejemplo, mis partes de guitarra, bueno, no importa yo me voy a mi casa y las grabo. Entonces no es tan alejado ese concepto.

No sé si álbum como tal. Sabes, mi opinión es que en la manera de consumir música ahorita tiene un plano no tan esencial el concepto del álbum. Como que la gente hoy consume más canciones que discos y a nosotros nos ha funcionado muy bien ese formato y hemos estado lanzando muchos sencillos fuera de discos y muchas colaboraciones. Entonces de alguna manera siempre estamos vigentes, incluso creo que estamos más vigentes ahora que antes que sacábamos discos, porque antes tenías que esperar todo un ciclo y volver a lanzar algo y tener cierta vigencia y luego como que vas perdiéndote y perdiéndote hasta el siguiente disco y así sucesivamente. Como te decía, sí tenemos mucho material para hacer eso si quisiéramos pero al mismo tiempo estamos muy cómodos haciendo lo que hacemos ahorita.