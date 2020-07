Contraloría instruyó sumario por diferencia de más de 34 mil casos de contagios por Covid-19 no reportados en informe del 9 de junio

La Contraloría General de la República anunció que instruyó un sumario, debido a inconsistencias en las cifras de contagios de Covid-19 dadas a conocer por las autoridades el día 9 de junio de 2020.



De acuerdo con el organismo, en dicha ocasión, la información de la plataforma Epivigila del Ministerio de Salud no contempló todos los casos debido a que no se ingresaron todos los derivados de laboratorios. Ello debido a que no todos los médicos cumplían con la obligación de reportar los casos, y a que no en todos los casos, el Minsal realizó acciones para ingresar los casos a la plataforma.

“Los datos se consolidan en excel, lo que pudo conllevar faltas de control o errores en el manejo de datos, pues se detectaron RUT erróneos, nombres asociados a más de un RUT y registros incompletos”, dijo la Contraloría en una infografía explicativa de la situación que subió a su cuenta en Twitter.

Al 9 de junio, informó el organismo detectó la existencia de una diferencia de 34.542 personas reportadas con Covid-19. De acuerdo con el oficio final emanado del organismo, el 9 de junio se dio cuenta de 142.759 contagios, cuando la entidad de fiscalización determinó 177.301.

“Si bien la Subsecretaría de Salud Pública el día 16 de junio de este año, esto es con posterioridad a la recepción de la minuta de observaciones emitida por esta entidad de control, informó a la ciudadanía de un ajuste de 31.142 nuevos casos de contagiados por Covid-19 correspondientes a personas que tenían un examen PCR positivo, pero que no habían sido notificados en el sistema Epivigila, no fue posible constatar que ellos correspondieran a los casos observados por este organismo fiscalizador, por cuanto esa repartición efectuó su análisis con información acumulada al 25 de junio de 2020, que daba cuenta de 259.064 personas confirmadas a nivel nacional, en los que según señalan, habrían sido incluidos, no aportando la base de datos con el detalle de ellos”, indicó Contraloría.

El ente contralor añadió que además de las diferencias en las cifras no se pudo realizar un control efectivo de los pacientes con Covid-19 no notificados y sus contactos estrechos al no encontrarse en la plataforma.

En el oficio final, la Contraloría informó que la Subsecretaría de Salud deberá remitir la base de datos con el detalle de los 259.064 casos acumulados al 25 de junio, enviar el resultado de los 3.999 casos “que según señalan, se encuentran en revisión del Departamento de Epidemiología de esa repartición”, y deberá informar de las consecuencias de la omisión de los casos confirmados en el análisis e interpretación de los datos considerados para la toma de decisiones.