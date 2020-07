Tres regiones aparecen como opción para sumar al desconfinamiento

Diego Gotelli C.

Locatarios atendiendo con mascarillas y una preocupación por mantener la distancia social en los recintos comerciales marcaron las primeras horas del plan de desconfinamiento que comenzó a regir ayer en las regiones de Los Ríos y Aysén, zonas que desde este lunes tienen permitido reactivar parte de su actividad debido a sus bajas cifras de propagación del Covid-19.

Locales como teatros, cines, restaurantes y cafés pudieron reabrir sus puertas a un cuarto de su capacidad, lo que fue valorado por el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, pues ayudará a que microempresarios de estos últimos rubros puedan obtener ingresos tras meses cerrados. Sin embargo, su postura no es transversal en la zona, pues sus pares de Puerto Aysén y Tortel, Luis Martínez y Bernardo López, expresaron reparos ante el levantamiento de las normas.

"No queremos ser el conejillo de indias", reclamó la semana pasada el jefe comunal de Coyhaique, Alejandro Huala. "No estábamos preparados", añadió ayer Martínez.

Ante las críticas el intendente de Los Ríos, César Asenjo, aseguró en radio Universo que se fortalecerá la fiscalización y prevención con un trabajo liderado por un delegado de salud en la zona, el que hasta ayer no era nombrado. "Debemos convivir con el coronavirus", comentó.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, desestimó que la medida se trate de un "experimento" y remarcó que el desconfinamiento es un proceso "voluntario" que apela a la "cautela y colaboración" de la población.

"Aquel que no quiera salir, no salga. Si el restaurante o la cafetería no quiere abrir, está bien, ellos le responderán a sus garzones", enfatizó.

Plan de expansión

Desde la cartera han afirmado que la realidad del desconfinamiento se irá replicando en otras zonas a medida que vayan mejorando su situación sanitaria. Así lo reiteró ayer el ministro Paris al insistir que "paso a paso, lentamente, queremos avanzar".

Y para esa meta ya hay regiones que están en la mira, pues según contaron las autoridades habrían al menos tres zonas cuyos bajos índices les podrían valer ser incluidos en una nueva etapa de la reapertura gradual.

Se trata de las regiones de Los Lagos, La Araucanía y Magallanes, las que están siendo estudiadas debido a la "muy buena evolución" que han presentado con respecto al número de casos nuevos, "una baja tasa de positividad y una buena trazabilidad", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

De ellas, la que menores cifras presenta es la región magallánica, que es la tercera zona con menos casos activos en el país (93), sólo superado por los dos territorios desconfinados. Ésta además ya había sido propuesta como opción de reapertura por un estudio de investigadores de Clapes UC, pues cumplía con reducir en un 10% sus casos nuevos en dos semanas, tener una positividad de exámenes menor al 5%, y mantener una ocupación UCI menor al 60%, tres de los cinco parámetros que plantean para flexibilizar las normas.

En la propuesta los expertos también incluyeron a Los Ríos y Aysén donde finalmente sí se aplicó la apertura.

En tanto, en La Araucanía el fin de semana la seremi Gloria Rodríguez llamó a seguir las medidas sanitarias pese a las bajas cifras que se han registrado en la localidad que tiene 236 casos activos, la cuarta menor cifra del país. En Los Lagos, son 475 personas las que están en condición de propagar el virus.