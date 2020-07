Subsecretario Zúñiga y diferencia de 34 mil casos Covid-19: “Lo informamos el 16 de junio”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, salió al paso del sumario anunciado por la Contraloría, luego de que el organismo fiscalizador dio a conocer que detectó inconsistencias en las cifras dadas a conocer el 9 de junio, de más de 34 mil contagios por Covid-19, que no fueron reportados.

En conversación con 24 Horas, Zúñiga dijo que “hemos sido bien transparentes” y planteó que dicha cifra “también lo informamos el 16 de junio, que fue cuando se hizo el ajuste y fue explicado en detalle”.

La Contraloría, en su oficio final, reconoció que en tal fecha las cifras fueron actualizadas, sin embargo hizo el reparo de que “no fue posible constatar que ellos correspondieran a los casos observados por este organismo fiscalizador”.

Para Zúñiga el ajuste realizado a mediados de junio, fue una señal de que “cada vez que podemos entregar información hemos ido mejorando y entregado toda la información, ya sea en el informe diario, del DEIS o el epidemiológico”.

En el oficio, la Contraloría dijo que, al momento de la fiscalización (8 de junio) la información de la plataforma Epivigila del Ministerio de Salud no contempló todos los casos pues no se ingresaron todos los derivados de laboratorios, debido a a que no todos los médicos cumplían con la obligación de reportar los casos, y a que no en todos los casos, el Minsal realizó acciones para ingresar los casos a la plataforma.