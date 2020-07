"Nada es gratis ni fácil": Faloon Larraguibel sacó aplausos tras publicar foto de su tonificado abdomen

La ex chica Yingo, Faloon Larraguibel, publicó una fotografía en la que aparece con un abdomen tonificado que sacó aplausos en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Faloon compartió la postal y junto a ella señaló que "muchas me preguntan cómo lo he hecho para tener un vientre plano, en especial después de tres hijos.? Chiquillas, nada es gratis ni fácil. Eso que dicen ‘es pura genética’ no es así, en especial después de los 30.? Aquí les comparto la base para lograrlo?: Perseverancia?, Ejercicio?, Tomar mucha agua?, Olvídate de las bebidas con azúcar?, Relájate (O al menos inténtalo)?, Come despacio, mastica varias veces. y come alimentos fermentados como yogurt de pajaritos, kombucha, chucrut, etc. (Esto está muy de moda en Europa)".

"El consumo de alimentos fermentados ayuda al organismo a absorber mejor los nutrientes, y el alto contenido en probióticos, que son bacterias buenas que ayudan a restaurar la flora intestinal, el sistema digestivo y mejoran la salud del sistema inmunológico.? Espero les hayan servido mis tips", aseveró.

La fotografía generó una ola de reacciones por parte de sus seguidores. La imagen cuenta con más de 16 mil "me gusta".

{INSTAGRAN=CClpNtdHLFD}