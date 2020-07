"Le ofrezco mi cuerpo si es necesario": La inesperada declaración de Pamela Jiles a Moreira por proyecto de retiro del 10% de las AFP

La diputada Pamela Jiles protagonizó un inesperado momento durante una conversación con el matinal de Mega, "Mucho Gusto".

En medio de un duro debate contra su par Javier Macaya, Jiles insistió en su postura a favor del retiro del 10% de los fondos de las AFP y señaló que "he rogado, he suplicado, esperaba el senador (Iván) Moreira en el estudio para ofrecerle mi cuerpo si es necesario, porque para mí es importantísimo que se apruebe esta reforma para la gente".

Cabe mencionar que hasta el momento, el senador Moreira no se ha referido a este tema y no ha manifestado cuál sea su votación, ya que ayer señaló que su deber es "buscar defender a la clase media; ese es nuestro dogma. No proteger a las AFP".