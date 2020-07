Harry Nach, el nuevo fenómeno de la música urbana: "Mi sueño es comprarle una casa a mi mamá y que vivamos todos juntos y yo sé que lo voy a cumplir"

Cuando Harry Nach fue anunciado el año pasado como parte del cartel de Lollapalooza 2020 era aún una promesa de la escena local urbana. Pero en los meses que han pasado desde entonces, y en plena pandemia, el músico de 20 años se convirtió en un fenómeno, con un éxito inédito en plataformas como YouTube y Spotify. Uno que no ha podido disfrutar en vivo.

Con su canción "Tak tiki tak" Harry Nach dio un salto que ni él esperaba. El tema, que lanzó hace un año, alcanzó una popularidad inusitada. Suma más de 54 millones de reproducciones en plataformas de streaming y su video supera las 35 millones de visualizaciones en YouTube.

Así fue que, sin haber firmado con un sello discográfico ni haber hecho colaboraciones con otros artistas, este joven oriundo de La Cisterna se convirtió en el chileno más escuchado en Spotify, con más de siete millones de oyentes mensuales, superando a artistas como Mon Laferte, Pablo Chill-E o Cami.

"El año pasado mucha gente especulaba que yo iba a consolidarme como artista con Lollapalooza, y pasó esto de la pandemia, que nadie se lo esperaba, y no pasó nada con el Lolla, entonces de la nada se pegó 'Tak Tiki Tak' y me pude consolidar con un tema, en vez de con un festival", dice Harry Nach a hoyxhoy. "Eso igual me enorgullece harto, que no necesité del festival para posicionarme", agrega.

Hijo de un comerciante de autos y de una profesora, Harold González -verdadero nombre de Harry Nach- empezó en la música de forma autodidacta. Recuerda que una Navidad pidió una guitarra y empezó a sacar los temas que le gustaban, de bandas como System of a down y Slipknot. Así mismo, en su casa, aprendió a tocar un poco de piano y se fue convenciendo de que lo suyo era la música. Después con YouTube fue descubriendo otros estilos, como la electrónica y el dubstep, y comenzó a aprender a hacer música con el computador. "Yo siempre he dicho que todo está en YouTube, que puede ser hasta una universidad si uno se pone las pilas", comenta.

A los 15 años ya sabía que lo suyo no sería la universidad. Pero tenía que convencer a su mamá. Aunque confiesa que era desordenado en el colegio, cuenta que tenía buenas notas, "y mi mamá siempre vio eso como una posibilidad de que yo fuera un profesional". Por eso entró a estudiar ingeniería en comercio exterior. Duró un semestre y medio. "El segundo semestre fue una guerra entre mi familia y mis sueños, porque yo les trataba de explicar que era lo que me gustaba y les costaba asimilarlo y yo lo entiendo. Pero un día me dieron la oportunidad de hacer lo mío", cuenta. Y fue una oportunidad que aprovechó.

"Ahora con todo lo que ha pasado mi mamá es mi fan número uno, mi papá igual me escucha mucho, están pendientes de lo que pasa y están bien metidos en mi carrera musical y yo feliz con estar trabajando al lado de mi familia", dice Harry.

Aunque ha lanzado varios EP y un largo listado de singles, el próximo 24 de julio Harry Nach hará su debut discográfico con "Moods", que cuenta con colaboraciones de artistas de la escena local como Polimá Westcoast y Ceaese.

El nombre "Modds" lo elegí porque repasando el disco y escuchándolo me di cuenta de que tenía como una ensalada de estados de ánimo, de moods (estado anímico en inglés). Entonces sentí que era un buen nombre, minimalista, entretenido y que describía mucho lo que era el álbum, porque hay muchos estilos, muchos estados de ánimo, canciones tristes, canciones felices, canciones un poco más hard, más gritadas y hay de todo un poco.

Yo creo que me atrevo a hacer muchas cosas que quizás mucha gente no se atreve. Me atrevo a entrar en muchos ritmos muy diferentes a lo que hice ayer o a lo que voy a hacer mañana. Me gusta mucho experimentar con diferentes sonidos. Siempre he soñado con crear mi propio estilo, mi propio sonido, y hemos estado trabajando para eso. No sé, yo creo que lo que me diferencia de las demás personas es la versatilidad y la creatividad, en realidad ninguno de los artistas en Chile se parece a otro y yo creo que aporto a la escena y al género en sí.

"Moods" saldrá de manera independiente, sin sello discográfico. Algo que el músico planea mantener en su carrera. "Todavía no firmo por ningún sello, quiero ser un artista independiente. Quizás más adelante firme por un sello, puede ser, pero hasta el momento no tengo interés de firmar con algún sello, es que me siento en pleno crecimiento y todo lo que he hecho ha sido 100% orgánico y tengo que seguir aprovechando el crecimiento que he tenido por mí mismo", explica.

Una independencia que sólo aplica en lo musical. Aunque durante la pandemia se fue a vivir solo, dice que apenas todo esto termine eso cambiará: "Ahora estoy viviendo solo pero yo creo que voy a volver con mis papás. Mi sueño siempre ha sido comprarle una casa a mi mamá y que vivamos todos juntos, ese es mi gran sueño y yo sé que lo voy a cumplir".