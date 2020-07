¿Cuál es la fórmula física para ser un capo de los autitos chocadores en Fantasilandia?

Licenciado y magíster en Física y doctorado en Física Aplicada, Ignacio Olavarría dice que "Volver al Futuro", la película de 1985, fue una de las más importantes en su niñez. Pese a que para su estreno le faltaba un año para nacer, las frecuentes repeticiones en la televisión local lo motivaron, desde muy chico, a interesarse en esta ciencia que pareciera ser tan confusa para muchos. Y es que, según cree, esto debe enseñarse en términos sencillos, con una narrativa que permita entenderlo fácilmente y además motivar a jóvenes que comúnmente sólo quieren alcanzar una nota y pasar de curso.

Con la intención de despertar ese interés por la ciencia, el sitio de reforzamiento escolar Portal Educa y Fantasilandia lanzaron hace algunos días una alianza para enseñar, a los alumnos de enseñanza media, las materias que el Ministerio de Educación exige para la asignatura de física.

Si bien la alianza está pensada para hacerse de forma presencial, la contingencia les obligó a llevarla a una plataforma digital que permita primero ver videos explicativos que luego se llevan a la práctica con la montaña rusa, los autitos chocadores y el barco pirata, entre otros atractivos.

"Muchos estudiantes han visitado Fantasilandia y ahora su experiencia les ayudará a aprender. Esa es la idea", anunció Gabriel Vera, CEO de Portal Educativo, quien detalló que desde 2012 trabajan como plataforma de aprendizaje en línea ayudando a escolares a mejorar su rendimiento.

La presidenta de la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física, Paula Urrutia, probó el sitio y asegura que es una buena plataforma, pues desde la parte docente "tiene un material que es bastante adecuado, unos videos que me gustaron muchísimo en cuanto a los diseños gráficos que permiten que el estudiante se maneje dentro de la web de forma agradable que no tenga que andar buscando". Rescata además que "no necesariamente el estudiante tiene que estar en Fantasilandia para identificar algunas cosas, como las posiciones dentro del carrito de la montaña rusa o ese tipo de cosas".

Agrega que para que el alumno lo pueda ver de forma solitaria, como para reforzar materias, se podría agregar la explicación de una respuesta incorrecta, pues actualmente "no impulsa el razonamiento del estudiante".

Olavarría agrega que extraña una narrativa en la historia de lo que se quiere enseñar. "Si es que me dijeran que para chocar al auto del lado, de mi hermano que botó el helado cuando caminábamos por el parque, tengo que calcular el choque cuando él esté en cierta parte, de acuerdo a la velocidad a la que va, y no ir en dirección a la que lo estoy viendo en tal momento. Eso echo de menos con el sitio, el discurso y la narrativa para interesarse es todo, como por ejemplo, en 'Volver al Futuro'", dice.