Diputado Schalper anunció querella tras ser acusado de hacer ofrecimientos por votar contra el retiro del 10% de las AFP

El diputado de RN, Diego Schalper dijo que anunció querellarse, luego de que su correligionario Andrés Celis, lo acusó de ofrecer cargos y prebendas a parlamentarios de Chile Vamos, para votar en contra del proyecto que permite el retiro del 10%.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario dijo que "no es la primera vez que el diputado Celis me ataca, porque parece tener una especie de obsesión conmigo. Francamente hasta acá me había mantenido sin respuesta pues la opinión pública". Añadió que, a su juicio, el parlamentario que lo acusó "en esta oportunidad ha llegado demasiado lejos".

"He tomado la decisión de querellarme, pues quiero terminar con este acoso que no solo atenta contra mi honra, sino también mi seguridad personal e integridad física", agregó.

Respecto de la acusación, Schalper dijo que efectivamente conversó con la diputada Aracely Leuquén y el diputados Ramón Galleguillos "para intentar convencerlos con ideas y argumantos.

"Los dos me manifestaron y han expresado públicamente que votarán a favor del proyecto, lo cual me parece perfecto. Sugerir cualquier otra cosa no sólo es falso, sino tremendamente injurioso respecto de mí y de mis colegas, que jamás se prestarían para nada distinto a un debate argumental", expresó.