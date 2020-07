Paris y actos vandálicos: "La violencia y los desórdenes son inmorales"

El ministro de Salud, Enrique Paris, condenó los incendentes y actos vandálicos que se produjeron en diversas zonas del país la noche de este martes, en la previa de la votación del proyecto que permite el retiro del 10% de las AFP.

Paris dijo que "es una situación grave que afecta la salud de toda la población. Esto se contrapone con el esfuerzo que hace el personal sanitario, con las personas que están cumpliendo la cuarentena".

"Al hacer desórdenes y no cumplir las normas sanitarias, van a diseminar el virus con mayor velocidad y mayor intensidad", dijo el titular del Minsal.

El ministro llamó a que "sí tiene derecho a protestar, que lo haga pacíficamente. El vandalismo, la destrucción, el no cumplimiento de las normas, nos va a llevar a retrocesos graves en el cumplimiento de la pandemia".

"La que esta situación de violencia que hemos visto en el país y en Santiago, pone en riesgo la salud de las personas, la violencia y los desórdenes son inmorales desde mi punto de vista y en la situación actual además agrava los problemas de salud, debilitan la capacidad de respuesta de la sociedad y obviamente que aumentan el desafío de combatir la pandemia", añadió.

El ministro sostuvo que "no podemos tolerar estas actitudes. No vamos a tolerar estas actitudes. Sería positivo que condenáramos unánimemente la violencia, no sólo pensando en la salud, sino también el funcionamiento del país, la salud mental".