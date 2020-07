Viñuela tras cortarle el pelo a un camarógrafo en el matinal: "No medí las consecuencias de mis actos"

08:06 Mega dijo no compartir lo ocurrido y se disculpó con el trabajador que lucía una frondosa cabellera hasta antes de la "broma".

Cinco minutos faltaban para las 9 de la mañana cuando entre medio de la revisión noticiosa y el informe del tiempo, José Miguel Viñuela, uno de los conductores del matinal de Mega "Mucho Gusto", decidió hacer lo que él consideró una simple broma, pero que luego reconocería que "se fue en volá" y no midió las consecuencias.

"Hay que cortarle el pelo al camarógrafo. El coronavirus lo tiene pegado en el pelo. No puede venir a trabajar así este gallo", dijo el animador del espacio matutino, y empezaron las risas en el estudio. De hecho, en los primeros segundos el trabajador cuestionado por su frondosa cabellera se sentó en una silla y siguió el juego.

Diana Bolocco, en el mismo tono de broma, increpó a Viñuela y le dijo: "¡¿Pero qué onda,?! Estás peor que la Seremi", mientras le pedía que no lo hiciera. Lo mismo hacía Soledad Onetto y Michelle Adams, presentes en el estudio.

Hasta ahí, todo tranquilo. Sin embargo, el animador fue más allá y tomó con sus manos las tijeras que le pasó la producción y comenzó a cortar poco más abajo del collet y con eso la cara de todos en el set cambió. Incluida la del camarógrafo, quien cuando se dio cuenta de que el corte era real intentó tomarle las manos a Viñuela, pero luego cedió.

Con el mechón de pelo de unos 10 centímetros en la mano, Viñuela continuó con el discurso de que no se podía ir a trabajar así.

Minutos después, Bolocco le preguntó al camarógrafo José Miranda que cuánto tiempo había tenido que pasar para tener ese pelo. "Cuatro años", le respondió.

Pocas horas bastaron para que el tema fuera de lo más comentado en redes sociales y una vez acabado el programa Viñuela subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se ve a Miranda sentado en la silla de peluquería del canal con una persona arreglándole el pelo.

"Para todos quienes están preguntando, quería decir que acá José está sano y salvo", dice el conductor y luego se dirige al trabajador: "Oye, mil disculpas, me fui en la volá". El camarógrafo responde: " Te fuiste en la volá, como dice el diccionario, fuiste un weón".

Una hora después, y a través de Twitter, el sindicato de trabajadores de la estación televisiva rechazó el hecho asegurando que no aceptaban la humillación a ninguno de sus empleados y solicitó que el propio canal se refiriera a lo ocurrido.

Así, y a través de un comunicado, Mega afirmó que lamentaba lo ocurrido y que "en toda circunstancia estamos comprometidos en el respeto a la dignidad" de sus trabajadores. El canal le ofreció disculpas a José Miranda y añadió que reafirmaba su voluntad de que "un hecho así no vuelva a ocurrir".

Minutos después, y dirigido al "equipo de Mega", fue el propio Viñuela quien compartió un escrito afirmando que expresaba sus "más sinceras disculpas por la situación que se generó". Y explicó que "en una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer ese error, del cual me siento absolutamente arrepentido. No medí las consecuencias de mis actos".