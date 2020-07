José Durana (UDI) dijo que de no variar el actual escenario se inclina por votar a favor del retiro del 10%

El senador UDI José Durana, uno de los parlamentarios que ha señalado que se encuentra en reflexión, respecto del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, dijo en radio Cooperativa, que de no haber cambios en las actuales condiciones, y el plan de ayuda del gobierno, se inclina a votar favorablemente la iniciativa.

"Si no hay ningún cambio del plan del Gobierno, estoy inclinándome a votar a favor de las personas", dijo el parlamentario.

Ello, luego de que el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, comenzará a ser revisado por la comisión de Constitución de la Cámara Alta. De acuerdo con las estimaciones, a los 24 votos que suman los opositores en el Senado, faltarían dos votos oficialistas para completar el quórum que requiere el proyecto.

Durana dijo además que su decisión no es una "inclinación ideológica" y planteó que uno de sus reparos con la iniciativa, es que personas que no hayan sufrido mermas económicas durante la pandemia, también puedan acceder al retiro de los fondos. El parlamentario también cuestionó el alcance de los programas de ayuda emanados desde La Moneda. "Hemos llegado a los sectores vulnerables y a las pymes, pero tenemos que ir mostrando la universabilidad de los beneficios", agregó.

Consultado por alguna eventual sanción desde su partido, luego de que la UDI determinó pasar al Tribunal Supremo de la colectividad a los diputados, Durana dijo no sentir temor al respecto y además sostuvo que "me gustaría pensar que Lavín no es el único que tiene licencia en la UDI para hacer o decir lo que quiere", luego de que el senador gremialista, Iván Moreira, dijo que en medio de la reflexión que realiza a raíz de la iniciativa, conversaría con el alcalde de Las Condes, quien criticó recientemente el plan de ayuda de La Moneda para la clase media.